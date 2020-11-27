Oyun severlerin olmazsa olmazı güçlü bir bilgisayar sahip olmaktır. Oyunlarda iyi bir deneyim isteyen oyun severler en güçlü bilgisayarı kullanmak ister. Fakat bu deneyimi yaşamak için bütçenin ağzını biraz açmak gerekiyor. Lafı daha fazla uzatmadan yüksek performansa sahip 7 oyuncu laptop önerilerine göz atalım.

8500 TL ile 17000 TL Arası Oyuncu Laptop Önerileri

Oyuncu laptop önerileri listesini hazırlarken 8500 TL ile 17000 TL arasındaki bilgisayarları baz aldık. Bu fiyat arasında bulunan laptoplar güncel oyunların hepsini rahatlıkla çalıştırmaktadır. Daha sonraki gelecek pek çok oyunu da oynayabilirsiniz. Uzun süreli bir yatırım olacağını düşündüğüm laptop listesine başlıyoruz.

Casper Excalibur G770.9300-BVH0X

Listemizin ilk sırasında ülkemizin yerli üretimi Casper var. Casper’da Excalibur oyuncu laptopları olarak bilinmektedir. Güçlü işletim sistemi ve performanslı ekran kartı ile bu sınıftaki rakipleriyle rekabete girebiliyor. Fiyat – performans ürünü olarak karşımıza çıkan Excalibur serisi bu fiyat aralığında iyi bir tercih olduğunu bizlere gösteriyor.

Excalibur serisinin içersinde Intel’in 9. Nesil İ5 işlemcisi yer alıyor. İşlemci Nvidia Geforce GTX1650 kodlu ekran kartı destekliyor. Erkan kartının hafızası ise 4 GB. Ram 16 GB, hafıza ise 512 SSD ile donatılmış. 15.6 inçlik boyutuyla oyun severleri yeterince tatmin edebiliyor.

Kullanıcı Yorumu: Oyun bilgisayarları içinde kararsız kaldığım bir modeldi. Ama gerek az ısınması ve yüksek performansı gerekse Casper’ın ilgili müşteri hizmetleri açısından memnun kaldığım cihaz oldu. 2 akıllı turbo fan ve 3 adet termal bakır borulu sistem sürekli hava sirkülasyonu sağlıyor. Fanların manuel kontrol edilmesi de büyük avantaj.

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HP Power 15 – DK0021NT

Oyuncu laptop önerileri için ikinci sırada HP yer alıyor. Bu sınıfta iddialı bir konumda sayılan laptop, HP kalitesini kullanıcıya yansıtıyor. 9. Nesil İ5 işletim sistemine sahip olan laptop, ekran verileriyle ön plana çıkıyor. Nvidia Geforce GTX1660 Ti kodlu ekran kartı 6 GB kapasiteye sahip. 15.6’lık ekran boyutu Full HD bir deneyim sunuyor. 1 TB HDD’nin yanında 256 SSD yer alıyor. Ram tarafında 8 GB yeterli gibi gözükmese de arttırılabilir olması bu açıyı kapatıyor.

Kullanıcı Yorumu: Cihaz beklediğimden daha güzel hem tasarım hem performans var. Isınma problemi yok. GTA5, FIFA 19 ve Forza Horizon 4 yükledim. Türk ayarlar fullde oyunuyorum.

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LENOVO 81y400Lgtx I5 – 10300h

Lenovo tarafından geliştirilen oyuncu laptobu rekabetçi bir fiyatla göze çarpıyor. Sunduğu özelliklerle birlikte listenin fiyat – performans ürünlerinde biri olmaya aday. Full HD çözünürlüğe sahip ekran 15.6 inç büyüklüğünde. İşlemci tarafından 10. Nesil i5 serisi yer alıyor. 16 Gb ram, 256 SSD ve 4 GB ekran kartı diğer dikkat çeken özellikleri.

Kullanıcı Yorumları: Mühendislik programları için aldım. İlk izlenim iyi. Performans ve hızı gayet başarılı. Oyun oynarken de performansından ödün vermiyor.

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Monster ABRA A7 V11.3.3

Monster firmasının piyasaya sürdüğü iyi sayılabilecek oyuncu laptoplardan birisidir. Özellikleriyle 8500 TL ile 17000 TL arasında bulunan fiyatıyla rakiplerine adeta göz dağı veriyor. Özelliklerine baktığımızda ise en dikkat çeken detay işletim sisteminde yer alıyor. 10. Nesile sahip işlemci sisteminde Intel’in i7’si yer alıyor. Full HD ve 17.3 inçlik ekran boyutluyla oyuncu laptobu olduğunu gösteriyor. 250 SSD, 16 Ram ve 4 GB ekran kartına sahip.

Kullanıcı Yorumu: En iyi gaming laptobu. 10. Nesil i7 ve GTX1650 Ti oyunlarda sizi kesinlikle üzmeyecektir.benim için tek kötü yanı 250 GB SSD olması. 1 TB hardisk takarsanız çok iyi olur.

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Monster TULPAR T7 V20.2

Dördüncü sırada yine bir Monster laptobu yer alıyor. Bir önceki modelle hemen hemen aynı özelliklere sahip olmasına karşın bazı fark edici yanları da bulunuyor. TULPAR serisi de aynı ABRA gibi 10. Nesil i7 işlemcili. 17.3 inçlik ve Full HD bir ekran kalitesine sahip. Ekran kartında ise Nvidia Geforce RTX 2060 serisinin 6 GB’lık modeli yer alıyor. 250 GB SSD ve 16 GB ram ile laptop adeta bir canavara dönüşüyor.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok güzel. Kasanın 17.3 olması ısınma sorununu ortadan kaldırmış. Performansı zaten belli. Bir laptopdan bekleyeceğiniz her şeyin 10 katını veriyor.

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Monster TULPAR T7 V20.1

TULPAR T7 V20.2 ile aynı özelliklere sahip olan bilgisayarın sadece ekran boyutu daha küçük. Full Hd 15 inçlik boyuta sahip olan Monster laptop, orta boyut isteyenler için.

Kullanıcı Yorumu: Ucuz kaliteli ve rekabetsiz. Mükemmel bilgisayar gerçekten çok ince.

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MSI GF65 THIN 10 SDR – 638XTR

Üst üste 3 Monster laptoptan sonra listede MSI yer alıyor. Oyuncu laptop önerileri listesinde bulunan MSI, kalitesi ve özellikleriyle diğer laptoplara rakip oluyor. 10. Nesil i5, 8 Gb ram, 6 Gb ekran kartı ve 512 GB SDD, 15.6 inçlik Full HD ekranla tamamlanıyor.

Kullanıcı Yorumu: Malzeme kalitesi gayet yeterli. Ekranı harikulade. 5 yıldız verirdim fakat 1 yıldızı ısınmasından ötürü kırdım. Ancak ısınmasından hariç kusursuz bir ürün.

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HP Omen 17 – Cb 1027Nt 201U7EA

Listenin sonuna doğru gelirken bu fiyat aralığından laptopların ağa babalarına da geliyoruz. HP’nin çok sevilen Omen serisi karşımızda. Laptop sunduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. 10. Nesile sahip i7 işlemci, 16 GB Ram, 1 TB SSD ve 6 GB ekran kartı ile destekleniyor. Tüm bunları ise Full HD’ye sahip 17.3’lük ekranda sunuyor.

Kullanıcı Yorumu: Gayet güzel oyun için aldım. Birkaç gündür deniyorum ve bir sotun yaşamadım. Mükemmel bir PC fan sesi rahatsız etmiyor. Soğutma performanı çok iyi.

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LENOVO 81y8005ETX I7 – 10750h

Listenin bir diğer rekabetçi laptobu Lenovo’dan geliyor. Hp gibi aynı özelliklere sahip olan laptopta ekstra olarak 1 TB HDD hardiski yer alıyor. Ayrıca bu sıralar kampanyalarla beraber hem ucuza alabilmek mümkün. Hem de yanında gaming mouse verildiğini söyleyelim.

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HP Omen 17 – Cb 1008Nt 133b0Ea I7 10750h

İşte geldik listemizin son sırasına. Oyuncu laptop önerileri listesinde fiyatı ve performansı ile birinci sırada yine bir Hp laptobu var. Omen serisinin bir farklı versiyonu olan laptopta farklılık ekran kartı bölümünde yaşanmış durumda. 10. Nesile sahip i7 işlemcili laptopta, 16 GB Ram, 1TB HDD ve 256 GB SSD yer alıyor. Ekran kartında ise Nvidia Geforce RTX 2070 serisinin 8 GB’lık modeli bulunuyor. Ekran boyutu ise 17.3

Kullanıcı Yorumu: Ürün gayet sağlam ve kaliteli. İsteyenler SSD’yi yükseltebilir. Oyun oynarken kalitesi süper.

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