OnePlus 7T ve Pro Modelleri Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Uzun zaman Antutu listelerinde liderliği daha piyasaya çıkmadan elinde tutan OnePlus’ın 7T modeli özelliklerini ve muhtemel çıkış tarihini yazımızda diğer detaylarla birlikte bulabilirsiniz. OnePlus 7T modeliyle ilgileniyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

OnePlus 7T

Özelliklere kısaca bakmak isteriz, bu telefonun genel manada performansı nasıl olacak? Zira bu telefon Antutu rekorlarını kırmıştı. Şimdi işler değişmiş olabilir ama kendi zamanının en iyi Android telefonlarından birisi olacak. İşte bir kaç özellik;

İşletim sistemi: Android 10 ile kutusundan çıkacak.

İşlemci: Snapdragon 855 Plus kullanılacak.

Ekran 7T modelinde FHD+ Pro modelinde QHD olarak kullanılacak.

Amoled ekranla birlikte 90HZ yenileme telefonun değerli özelliklerinden birisi.

Zaten işlemciye baktığımız zaman Snapdragon serisinde şu an en üst düzey performansa sahip olan 855 Plus modelini görüyoruz. Bu açıdan performans bakımından herhangi bir problem yaşanmayacaktır.

OnePlus 7T modelleri çıkış tarihi

Telefonun tanıtımı 26 Eylül’de Amerika’da yapılacak. Avrupa tanıtım tarihi ise 10 Ekim olarak belirlendi. OnePlus modellerinin ülkemizde satıldığını biliyoruz ama hepsinin gelmediği doğrudur. Bakalım bir ithalatçı firma 15 Ekim’de piyasaya sürülecek bu cihazı ülkemize getirecek mi?