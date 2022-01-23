“Et işareti nasıl yapılır?” sorusu sıklıkla merak ediliyor. Bu yazımızda klavyede et işareti (@) yapma yöntemlerini ayrıntılarıyla birlikte anlatıyoruz.

Özellikle e-posta adreslerinde karşımıza çıkan et işaretinin (@) hangi klavyede ne şekilde yazılacağı internette çok aranan konular arasında. Et işaretinin yapılışı oldukça kolay, aynı zamanda birçok yöntemi bulunuyor. Dilerseniz bu işareti nerelerde kullanabileceğinizi ve çeşitli yöntemleri hemen inceleyelim.

Mutlaka Klavyede ( _ ) Alt Tire Nasıl Yapılır? ve Orta Çizgi ( – ) İşareti Nasıl Yapılır? [3 Metot] yazımıza göz atmalısınız.

Et İşareti Nerelerde Kullanılır? ( @ )

Türkçe’de kuyruklu a olarak da adlandırılan bu işaretin en yaygın kullanıldığı yer e-posta adresleridir. Kullanıcı ve elektronik postanın gideceği posta sunucusunun adlarını birbirinden ayırır.

Ayrıca sosyal medyada ya da bazı forum sitelerinde bir kişiyi etiketlemek istediğiniz zaman @ simgesini kullanmanız gerekir. Etiketlemek istediğiniz kişinin başına @ yazarsanız onu etiketlemiş olursunuz. Aynı zamanda oyunlarda da sıklıkla kullanılır.

Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır? ( @ )

Et işaretinin (@) kullanımı aslında kolaydır ancak, bu işaret klavyede direkt olarak bulunmadığı için yapılması zor gibi gelir. Bu işareti yapabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanılması gerekir. Ayrıca kullanılan klavyeye göre bu kombinasyonlar değişebilir.

Q Klavyede Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır? ( @ )

Et işareti (@) klavyede mevcut değil. İşte Q klavyede et işareti (@) yapmak için izlemeniz gereken adımlar:

Klavyedeki kırmızı işaretli olan “Alt Gr” tuşuna basılı tutun.

Aynı anda Q klavyede sol üst kısımda bulunan Q tuşuna basın.

Bir diğer yöntem ise:

Klavyedeki “Ctrl” ve “Alt” tuşlarına basılı tutun.

Bunlarla birlikte yine aynı şekilde Q tuşuna basarak da elde edebilirsiniz.

F Klavyede Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır? ( @ )

F klavyede et işareti (@) yapma yöntemleri ile Q klavyede et işareti yapma yöntemleri oldukça benzer. Tek farklılık Q tuşu yerine F tuşu kullanmaktır.

Bildiğiniz gibi F klavyede de et işareti (@) klavyede bulunmuyor. İşte F klavyede et işareti (@) yapmak için uygulamanız gereken adımlar:

Klavyedeki “Alt Gr” tuşuna basılı tutun.

Aynı anda F klavyede sol üst kısımda bulunan F tuşuna basın.

Alternatif yöntem ise:

Klavyedeki “Ctrl” ve “Alt” tuşlarına basılı tutun.

Bu iki tuşla birlikte F tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

İngilizce Klavyede Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır? ( @ )

“Shift” tuşuna basın.

Daha sonra eşzamanlı olarak 2 rakamına tıklayın.

Et İşareti için Alt Kod Nasıl Kullanılır? ( @ )

Klavyeniz İngilizce ise izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Bahsettiğimiz yöntemlere alternatif arıyorsanız alt kod yöntemi en çok tercih edilen yöntemler arasındadır. Kodları aklınızda tutabiliyorsanız oldukça pratik bir yöntem. Bunu yapmak için izlemeniz gereken adımlar:

Bu işlem sayısal tuş takımından yapılıyor. Klavyelerin üst tarafındaki sayıları bu işlem için kullanamazsınız.

“Alt” tuşuna basılı tutun.

Ardından “64” yazın.

“Alt” tuşundan elinizi çekin ve et işareti (@) ekrana gelecektir.

Kopyala Yapıştır Et İşareti Nasıl Yapılır? ( @ )

Eğer hazır olarak kullanmak istiyorsanız bu adımları izleyebilirsiniz:

” @ ” sembolünü Ctrl+C yaparak ya da sağ tuşa basarak Kopyala seçeneğiyle kopyalayın.

Yapıştırmak istediğiniz yere gidin.

Ctrl+V yaparak ya da sağ tıklayarak çıkan seçeneklerden Yapıştır’ı seçin ve tıklayın.

iPhone ve Android Telefonlarda Et İşareti Nasıl Yapılır? ( @ )

iOS ve Android işletim sistemine sahip bütün telefonlarda birkaç adımla et işareti (@) yapabilirsiniz. Yapmanız gereken işlemler:

Boşluk tuşunun sol tarafındaki işaretli olan 123 tuşuna tıklayın.