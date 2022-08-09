Klavyede Arapça Allah yazısı nasıl yazılır sorusuna karşılık birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bu içerik yardımıyla basit bir şekilde Arapça Allah yazımı nasıl yapılır öğrenebilir ya da bana balık tutmayı öğretme balık ver diyorsanız direkt olarak Arapça Allah yazısı kopyalama işlemini yapabilirsiniz.

Klavyede Arapça Allah yazısı nazıl yazılır?

Klavyeden Arapça Allah yazısı yazmak için 2 farklı yöntemden bahsedeceğiz. Her 2 yöntemde de Windows işletim sistemlerinden birini kullanıyor olmanız gerekir.

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1. Yöntem: Arapça dil paketi yükleme

Klavyeden Allah yazısı yazmak için birinci yöntem Windows işletim sistemine Arapça dil paketi yüklemektir. Bu yöntemi kullanarak Arapça bilginiz varsa fiziki klavye üzerinden veya sanal klavye ile tüm harfleri kullanabilir ve istediğiniz Arapça kelimeleri yazabilirsiniz. Windows işletim sistemine Arapça dil paketi yüklemek için;

1. Başlat menüsüne Dil ayarları yazın ve çıkan sonuca tıklayın.

2. Açılan ekranı aşağıya doğru kaydırın ve Tercih edilen diller kısmına gelin. Bu ekranda Dil ekle butonuna tıkladığınızda tüm dillerin yer aldığı bir liste açılacaktır. Bu listeden Arapça dilini seçin ve yüklemeyi başlatın.

3. Yükleme çubuğu dolduğunda dil yüklemesi tamamlanmış olacaktır. Ancak dilin aktif olması için Windows oturumunuzu yeniden başlatmanız gerekir. Oturumu yeniden başlattığınızda Windows araç çubuğunda Arapça dilini görebilirsiniz. İstediğiniz zaman buradan Arapçayı seçerek klavyeniz aracılığıyla Arapça kelimeler yazabilirsiniz. Bu yöntem klavyede Arapça Allah nasıl yazılır sorunuza da cevap olacaktır.

Tuşların klavye üzerinde nerede bulunduğunu bilmiyorsanız Başlat menüsüne Sanal Klavye yazarak ekranda açılacak klavyenin tuşlarını kullanabilirsiniz.

2. Yöntem: Karakter eşlem tablosunu kullanma

Klavyede Arapça Allah yazısı nasıl yazılır sorusunun en kolay ve ikinci yöntemi karakter eşlem tablosunu kullanmaktır. Karakter eşlem tablosunu kullanarak Arapça Allah yazısı yazmak için şu adımları takip edin;

1. Klavyeden Windows tuşu ve R harfine birlikte basın ve Çalıştır penceresini açın.

2. Açılan penceredeki kutucuğa charmap yazın ve Tamam butonuna tıklayın. Böylelikle karakter eşlem tablosunu açmış olacaksınız.

3. Karakter eşlem tablosunda ﷲ yazısı FDF2 Unicode‘a aittir. Allah yazısını bulmak için Unicode’a git yazan kutucuğa FDF2 yazıp Enter butonuna basmalısınız.

4. Klavyede Arapça Allah yazısı nasıl yazılır görmüş oldunuz. Yazıyı kopyalamak için ise alt kısımda yer alan Kopyalanan karakterler kısmında Seç butonuna tıklayıp Allah yazısını kutucuğun içine getirmelisiniz. Ardından sağ kısımda yer alan Kopyala butonuna tıkladığınızda yazı artık kopyalanmış olur. İstediğiniz belgeye ya da uygulamaya yapıştırarak kullanabilirsiniz.