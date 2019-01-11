iOS 12.1.3. Beta 3 Güncellemesi

Geliştirici sürümü için bir güncelleme daha geldi. Apple geliştiricileri sık sık güncelleme yapmaya devam ediyor. Öyle de olmalı. Zira geçtiğimiz güncellemede cihazların bir çoğunda mobil veri sıkıntısı meydana gelmiş bir çoğunda Wi-fi sıkıntısı görülmüş yine bazıları da iki sıkıntıyı birden yaşamıştı. Bu sorunların giderilmesi gerekiyordu.

İOS 12.1.3.beta 3 güncellemesiyle yeni bir özellik bu işletim sisteminde eklenmedi. Onun yerine hata düzeltmeleri yapıldı. Muhtemelen bu beta güncellemesi herkese yayıldığı zaman internet sıkıntısı çözülmüş olacak.

Bu güncellemeyi bekleyenlere bir uyarı yapmakta fayda var. Güncelleme geliştirici sürümünde yapıldı. Geliştirici profiliniz yoksa güncelleme gelmeyecektir. Doğrulandığı ve stabil hale geldiği zaman geliştirici olmayanlara da bu sürüm yüklenecektir.

Apple’ın iOS için bundan sonra yeni bir özellik eklemesi beklenmiyor. Zira iOS 13 tanıtımı Haziran ayında yapılacak. Yeniliklerin iOS 13 ile tanıtılması söz konusu. İOS 13 tam çıkışını ise son baharda yapacak.