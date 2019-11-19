Görünmeyen bir tehlike olduğu için bir çoğumuzun hiç umrunda olmayabiliyor ama sağlığınız için tehlikeli olan radrasyon maalesef telefonlar tarafından yayılıyor. Kullandığınız telefonun aslında yavaş yavaş sizi öldürdüğünü biliyor muydunuz? Lakin bunun da bir sınırı var. Amerika’da bu sınır telefonlar için 1,6 W/KG ilen Avrupa standardı 2 W/KG olarak belirlenmiş. Yani ülkeler bu sınırları aşmadığı sürece telefonlara izin veriyor. Yani insanı daha yavaş öldürdüğü için mazur görülüyor. Peki hangi telefon ne kadar radrasyon yayıyor?

Telefonların radrasyon oranları

Chicago Tribune dergisi tarafından yayınlanan rapor sonuçları aşağıdadır; ( Sayılar W/KG cinsindendir.)

Xiaomi Mi A1 1,75

Vivo S1 1,74

Xiaomi redmi 6 1,73

Xiaomi Mi 8 1,69

OnePlus 5T 1,68

Asus Zenfone 2 1,48

Alcatel A5 Led 1,43

Meizu Pro 7 1,41

iPhone 7 1,38

iPhone 8 1,32

Google Pixel 0,33

Samsung Galaxy S8 0,32

Nokia Lumia 535 0,32

Motorola Moto Z 0,30

LG Q6 0,28

iPhone XS Max 0,99

Samsung Galaxy S10 1,05

Bunun gibi rakamlar devam ediyor. Sizin kullandığınız hangisi? Çok düşük rakamlarda var çok yüksek olanlarda. Telefonların kendi ilan ettiği radrasyon oranlarına inanmasanız iyi olur çünkü gerçeği yansıtmıyor.