Hangi Samsung Cihazları Android 10 Güncellemesini Alacak (Güncel Liste)

Bir çok marka gibi Samsung’da belirli bir plan dahilinde güncellemeleri veriyor. Bu güne kadar Android 10 ile ilgili Samsung’tan pek bir ses çıkmasa da bir ülke için güncelleme listesini yayınladı. Bu güncelleme listesinin diğer ülkeler için de enzerlik göstermesi söz konusu. Bu açıdan ülkemizde de güncellemenin aynı olacağını ya da yakın sıralarda gerçekleşeceğini iddia edebiliriz.

Samsung Android güncelleme

Hangi Samsung cihaz ne zaman güncellemeyi alacak tam liste aşağıda. Bu liste Samsung Members verilerinden alınmıştır. Yakın zaman içinde genel bir duyuru yapılacaktır.

Nisan 2020 — Galaxy A7

2018 Nisan 2020 — Galaxy A9

2018 Nisan 2020 — Galaxy S9

Nisan 2020 — Galaxy S9+

Haziran 2020 — Galaxy J6

Temmuz 2020 — Galaxy J6+

Temmuz 2020 — Galaxy J8

Ocak 2020 — Galaxy Note 9

Eylül 2020 — Galaxy Tab A 10.5

Temmuz 2020 — Galaxy Tab S4 10.5

Mayıs 2020 — Galaxy A10

Mayıs 2020 — Galaxy A10s

Mayıs 2020 — Galaxy A20

Haziran 2020 — Galaxy A20s

Ocak 2020 — Galaxy A30

Mayıs 2020 — Galaxy A30s

Nisan 2020 — Galaxy A50

Nisan 2020 — Galaxy A70

Mart 2020 — Galaxy A80

Ocak 2020 — Galaxy S10e

Ocak 2020 — Galaxy S10

Ocak 2020 — Galaxy S10+

Ocak 2020 — Galaxy Note 10

Ocak 2020 — Galaxy Note 10+

Ağustos 2020 — Galaxy Tab A8 (2019)

Ağustos 2020 — Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Temmuz 2020 — Galaxy Tab S5e

Nisan 2020 — Galaxy Tab S6

Samsung güncellenecek telefonları ve güncelleme tarihlerindeki değişiklikleri saklı tutar. Samsung’un daha önceki güncellemelerinde aksilikler çıktığı hatta güncellemenin geri alındığı bile olmuştu.