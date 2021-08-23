Musluktan akan suyu temiz, sağlıklı ve içilebilir hale getirmek için en iyi su arıtma cihazı satın almanız gerekiyor.

Günümüzde su kirliliğinin artmasıyla su arıtmak önemli bir gereklilik haline geldi. Su kaynatmak bildiğiniz üzere, zararlı maddeleri tamamen temizlemek anlamına gelmiyor. Bu noktada devreye giren su arıtma cihazları, suda bulunabilecek bütün kirlilik unsurlarını kalitesini bozmadan uzaklaştırıyor.

Filtrelenmiş su, musluktan akan suyun daha kaliteli ve temizlenmiş hali oluyor. Eğer içme suyu satın almıyorsanız, şebeke suyu kullanıyorsanız kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için mutlaka sizin için en iyi su arıtma cihazını kullanın.

Öneri: Filtre değişim sürelerinin takibini kolaylaştırmak için tüm filtreleri senede 1 kez değiştirebilirsiniz.

Su Arıtma Cihazı Nasıl Çalışır?

İlk aşama, sediment filtre. Bu filtre musluktan akan sudaki tortuları, çamuru ve kumu arındırıyor. Buradan geçen su ardından granül aktif karbon filtreye iletiliyor. Su, klor ve suya koku veren maddelerden arındırılmış oluyor.

Bir sonraki aşama granül aktif karbon filtre. Suyu renk, tat ve koku açısından iyileştiriyor ve membran filtreye iletiyor.

Membran filtrede su; kimyasallardan, bakterilerden ve mikroplardan tamamen arınıyor. Membran filtre, suyun temizlenmesinde en önemli filtrelerden biri.

Membran filtrede tamamen arınan su, su tankına iletiliyor.

Bataryayı açtığınızda su deposu içerisinde bulunan su, sistem içerisinden geçirilerek musluktan akıyor. Fakat bazı su arıtma cihazlarında post mineralize karbon filtre de bulunuyor. Bu filtre ise hindistan cevizi kabuğu ile oluşturuluyor ve suyu mineral bakımından zenginleştiriyor.

Anlattığımız bu 5 aşamalı su arıtma süreci, en iyi su arıtma cihazı modellerinde 7 ya da 8 aşamaya kadar çıkabiliyor.

Neden Su Arıtma Cihazı Kullanmalıyız?

Su arıtma cihazı kullanırsanız ne gibi faydalar elde edersiniz? Hemen en iyi su arıtma cihazının avantajlarını inceleyelim:

Hastalık riskini en aza indirirsiniz.

Kullandığınız içme sularının temizliğinden emin olursunuz.

Su kalitesinin korunduğunu bilirsiniz.

Tasarruf sağlarsınız.

Çevre korumasına katkı sağlamış olursunuz.

En İyi Su Arıtma Cihazı Öneri Listesi

Dilerseniz şimdi piyasadaki en kullanışlı ve en kaliteli modellerden seçtiğimiz en iyi su arıtma cihazı öneri listemize göz atalım.

Piksel Aqua Su Arıtma Cihazı

En iyi su arıtma cihazı modellerinden Piksel Aqua, 12 aşamalı ve 8 filtreli. Filtrelerin kullanım ömrü 6-24 ay arasında değişiyor. Cihazda kullanılan bütün filtreler antibakteriyel. Bu üründe ayrıca kaçak su sensörü de bulunuyor.

Günlük Kapasite: 280 litre

280 litre Giriş Suyu İletkenliği: 700 ppm

700 ppm Giriş Suyu Sıcaklığı: 10-25 °C

10-25 °C Giriş Su Basıncı: 4-7 bar

4-7 bar Cihaz Ölçüleri: 42 x 47 x 30 cm

42 x 47 x 30 cm Tank Ebatı: 24 x 24 x 35 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü bir haftadır kullanıyorum, suyun kalitesi çok iyi kurulumu çok basit kendiniz rahatlıkla kurabilirsiniz. Satıcı firma çok ilgili her konuda yardımcı oluyorlar kargo çok hızlı bir şekilde elime ulaştı kısacası tavsiye ediyorum.

Aqua Bella Gold Crystal Su Arıtma Cihazı

En iyi su arıtma cihazı öneri listemize Aqua Bella’nın Gold Crystal modeli ile devam ediyoruz. 10 aşamalı ve 6 filtreli bir model. Kurulum esnasında aklınıza takılan soruları cevaplamak için telefon ya da görüntülü kurulum desteği imkanı sunuyorlar. Randevu alabilirsiniz.

Günlük Kapasite: 280 litre

280 litre Giriş Suyu İletkenliği: 600 ppm

600 ppm Giriş Suyu Sıcaklığı: 10-25 °C

10-25 °C Giriş Su Basıncı: 4-8 bar

4-8 bar Cihaz Ölçüleri: 25 x 38 x 38 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün kurulumu oldukça kolay ancak içerisinden kurulum kılavuzu çıkmıyor. İnternetten video izleyerek kurulumu yaptım. Servis ihtiyacım olmadı ancak telefon ile görüşerek tarafıma yardımcı oldular. Suyun tadı çok iyi. Yıllarca damacana kullandım, damacana suyundan daha lezzetli.

Aquaflo Elite Su Arıtma Cihazı

En iyi su arıtma cihazı modelleri arasında kullanıcıları tarafından çok beğenilen bir model. 12 aşamalı ve 6 filtreli. Cihazdaki filtrelere ek olarak, filtre değişimi zamanında yerleştirebileceğiniz kokonat bazlı lodin tatlandırıcı filtre de gönderiliyor.

Günlük Kapasite: 280 litre

280 litre Giriş Suyu İletkenliği: 700 ppm

700 ppm Giriş Suyu Sıcaklığı: 10-25 °C

10-25 °C Giriş Su Basıncı: 4-7 bar

4-7 bar Cihaz Ölçüleri: 46 x 42 x 31 cm

46 x 42 x 31 cm Tank Ebatı: 28 x 28 x 40 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok güzel bir ürün. Tereddüt etmiştim. Ama parçaları ve her şeyi tastamam geldi. Kurulumunu yaptık. Birkaç kez doldurup boşaltmak gerekirmiş hazneyi. 2. kez yaptım 3. kez de yapayım yorumumu ekleyeceğim. Muhteşem tek kelimeyle. Teşekkürler Trendyol.

Hanedan Su Arıtma Cihazı

En iyi su arıtma cihazı öneri listemizdeki en uygun fiyatlı ürün. İçimi, tadı, kokusu ve yumuşaklığı ile sağlıklı bir suda olması gereken bütün özellikleri 11 aşamada yerine getiriyor. En güvenilir yöntem olan ters ozmoz; kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik bütün kirlilik unsurları ortadan kaldırıyor.

Giriş Suyu İletkenliği: 700 ppm

700 ppm Giriş Suyu Sıcaklığı: 10-25 °C

10-25 °C Giriş Su Basıncı: 4-7 bar

4-7 bar Cihaz Ölçüleri: 41,5 x 47 x 29 cm

41,5 x 47 x 29 cm Tank Ebatları: 36 x 25 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün içerisinde 6 tane filtre var. Birisi tatlandırıcı. Gönderen firma imalatçı olduğu için fiyatı uygun aklınıza kötü bir malzeme olduğu gelmesin, ürün parasının karşılığını fazlasıyla veriyor, musluk değiştirmeyi bilen herkes rahatlıkla montajını yapabilir. Ürün konusunda Whatsapp’tan destek oluyorlar. Kargo 1 günde elimize ulaştı ilgilenen yetkililere teşekkürler.

Lifetech Su Arıtma Cihazı

7 aşamalı ve 7 filtreli bu model, tezgah altında minimum yer kaplıyor. Detox filtresi ile öne çıkan bu ürün, suyun molekül yapısını küçültüyor ve hücre emilimini maksimum seviyeye çıkarıyor. Böylece vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca filtrelerini zamanında değiştirirseniz 5 yıla kadar garanti imkanı sunuyor.

Günlük Kapasite: 300 litre

300 litre Giriş Su Basıncı: 4 bar

4 bar Cihaz Ölçüleri: 36 x 19 x 43 cm

36 x 19 x 43 cm Tank Ebatları: 27 x 35 x 27 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Dışardan aldığınız sudan gerek lezzetiyle gerekse yumuşaklığı ile hiçbir farkı olmayan bir su elde ediyorsunuz. Fiyatı da çok çok uygun. Biz kurulum için servislerini aradık, aynı gün içinde 2-3 saat içinde geldiler, kusursuzca bağladılar, garantimizi başlattılar. Çok çok memnun kaldık, herkese öneririz.

Milsuart Mil Su Arıtma Cihazı

Sıradaki model, 12 aşamalı ve 6 filtreli. Arıtılmış temiz su, cihazınızın anti bakteriyel tankı içerisinde hazır olarak bekliyor. Ardından siz musluğu açtığınızda tankta temizlenen suya doğal mineraller eklenerek kullanıma hazır hale geliyor.

Günlük Kapasite: 280 litre

280 litre Giriş Suyu İletkenliği: 700 ppm

700 ppm Giriş Suyu Sıcaklığı: 10-25 °C

10-25 °C Giriş Su Basıncı: 4-7 bar

4-7 bar Cihaz Ölçüleri: 30 x 40 x 42 cm

30 x 40 x 42 cm Tank Ebatları: 23 x 23 x 35 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün beklediğimden daha erken geldi kurulumu kendim yaptım YouTube’dan kurulum video dan izledim çok rahat kurulumu gerçekleştirdim çok iyi teşekkür ederim iyi ki sizi tercih etmişim iyi çalışmalar diliyorum.

Spring Water Vaha Su Arıtma Cihazı

En iyi su arıtma cihazı öneri listemizin en yüksek fiyatlı modeli fakat kalitesi de orantılı olarak yüksek. Saatte 10, günde 240 litre üretim kapasitesine sahip. Toplam 9 filtreden oluşuyor ve 9 aşamalı bir su arıtma cihazı. Su kaçağı sensörü ve basınç düşürücü özelliği bulunuyor.

Günlük Kapasite: 240 litre

240 litre Cihaz Ölçüleri: 44 x 26 x 45 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İy iki almışım dediğim bir ürün oldu. Gayet memnunum. Suyun tadı çok güzel ayrıca damacana suya oranla sağlıklı olduğunu biliyorum. Temsilcileri çok ilgili. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

İhlas Cebilon Aura Silver Su Arıtma Cihazı

7/24 musluktan taze ve sağlıklı su sağlayan Aura Silver, şık tasarımı ile uzun ömürlü ve kullanımı pratik en iyi su arıtma cihazıdır. Musluk suyunu içilebilir suya dönüştürürken 5 farklı filtreleme sisteminden geçiriyor. Bu cihaz, pompasız bir model ve şebeke suyu basıncı ile çalışıyor.

Günlük Kapasite: 253,77 litre

253,77 litre Giriş Suyu İletkenliği: 1250 ppm

1250 ppm Giriş Suyu Sıcaklığı: 5-38 °C

5-38 °C Giriş Su Basıncı: 2,8-10 bar

2,8-10 bar Cihaz Ölçüleri: 27 x 40 x 38,5 cm

27 x 40 x 38,5 cm Tank Ebatları: 20 x 26 cm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü indirimde aldım. Tavsiye ederim. Ülkemizde ilk su arıtma sistemlerini pazarlayan bir firma olduğu için, eksik hususların düzeltildiğini düşünüyorum. Ucuz satılanlara kesinlikle itibar etmeyin. Gerçekten kalite farkı var. Onlardan birisini yalnızca bir yıl kullanabildim. İndirime girince bundan almaya karar verdim. Fiyat farkını hak ettiği hemen anlaşılıyor.

BONUS – Brita Marella XL Su Arıtmalı Sürahi

En iyi su arıtma cihazı öneri listemizi bonus bir ürün ile bitirmek istedik. Bu model, sadece 1 filtre ile 4 hafta ya da 100 litreye kadar sağlıklı içme suyu kullanmanızı sağlıyor. İyon değiştirici reçine hem kireci hem de ağır metalleri azaltıyor. Aktif karbon ve klor gibi tadı ve kokuyu kötü etkileyecek maddeleri azaltıyor. Suyunuzu soğuk ve sıcak olarak tüketime uygun şekilde hazırlıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü severek kullanıyorum. Arıtılan şebeke suyu çok lezzetli. Teslimat hızlı ve özenle gerçekleşti. Teşekkürler.

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