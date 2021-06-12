Son zamanlarda çok fazla aranan en iyi şarjlı diş fırçası modelini belki de bu yazımızda bulacaksınız.

Etkileyici gülümseme için ilk dikkat etmeniz gereken şey, tabii ki doğru bir ağız ve diş bakımı. Ağız ve diş bakımınıza doğru diş fırçasını bulmakla başlayabilirsiniz. Fakat bu, kişiden kişiye göre değişen bir durum. Herkesin diş yapısı ve diş eti hassasiyeti birbirinden farklı. Peki, kimlerin hangi diş fırçasını kullanması gerekiyor? Şarjlı diş fırçası mı kullanmak daha mantıklı, yoksa manuel diş fırçasıyla mı devam edelim? Bütün sorularınızın cevabını vermeye çalışacağız. Ayrıca, zamanla kullandığımız diş fırçaları aşınıyor ve performansını kaybediyor. Daha uzun süreli kullanabileceğiniz bir diş fırçası arıyorsanız, sizin için oluşturduğumuz öneri listemize de mutlaka göz atın.

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Şarjlı Diş Fırçası mı Manuel Diş Fırçası mı?

Manuel diş fırçaları; fiyat, taşınabilirlik ve ulaşılabilirlik açısından avantajlı görünse de, şarjlı diş fırçalarının faydaları da saymakla bitiremeyeceğimiz kadar fazla.

Şarjlı diş fırçalarının ambalajlarında “*Sıradan manuel diş fırçasına göre” gibi bilgiler görmüşsünüzdür. Genelde, sağladığı temizlikte %100’e kadar daha fazla plak çıkarabildiği yazıyor. Üç boyutlu salınım, dönme ve titreşim hareketleri ile manuel fırçalara göre üstün temizlik sağlıyor. Şarjlı diş fırçası dişin dış yüzeylerini temizlemekle kalmıyor, daha fazla yüzey alanını hedefliyor.

Şarjlı diş fırçasını başlıkları değiştirilebilir olduğu için ailenizle birlikte kullanabilirsiniz. Hatta bunun için birçok modelde stand ve karıştırmamanız için de renkli lastik bulunuyor. Şarjlı diş fırçasının masaj hareketi diş etine iyi geliyor ve diş eti sorunlarını önlediği söyleniyor. Ayrıca, dişlerinize uyguladığınız baskı ve süre (ideal diş fırçalama süresi 2 dakika) konusunda sesli uyarı ya da ışıklı uyarı veriyor.

Şarjlı diş fırçasının dezavantajları da bulunuyor. Bunlardan da bahsedelim. Eğer titreşim hareketine karşı hassasiyetiniz varsa bu sizi rahatsız edebilir. Seslere karşı çok duyarlıysanız sesinden rahatsız olabilirsiniz. Sürekli seyahat ediyorsanız taşıması size pratik gelmeyebilir, ağır ve boyutunu büyük bulabilirsiniz.

Tabii ki tercihinizi yapmadan önce diş hekiminizden bu konuda yardım almalısınız. Yazımızdaki bilgiler sadece kendiniz için en iyi şarjlı diş fırçası modelini seçmenize yardımcı olacaktır.

Doğru Diş Fırçalama

En İyi Şarjlı Diş Fırçası Seçimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Her model her kullanıcıya hitap etmiyor. Bu yüzden şu kriterlere dikkat etmenizi öneriyoruz:

Kullanım Amacı: Derin temizlik, beyazlatıcı etki vb. birçok kullanım amacına uygun birbirinden farklı modeller ve başlıklar var. Fırçaların sertliği de kullanım amacına göre değişiyor.

Derin temizlik, beyazlatıcı etki vb. birçok kullanım amacına uygun birbirinden farklı modeller ve başlıklar var. Fırçaların sertliği de kullanım amacına göre değişiyor. Kutu İçeriği: İçerisindeki başlık sayısı, stand gibi detaylara dikkat etmelisiniz.

İçerisindeki başlık sayısı, stand gibi detaylara dikkat etmelisiniz. Şarj: Şarjının kaç gün kullanım sağladığı önemli bir ayrıntı.

En İyi Şarjlı Diş Fırçası Öneri Listemiz

Beyaz, parlak ve sağlıklı dişler için en iyi şarjlı diş fırçası modellerini seçtik.

Oral-B Vitality D100 Şarjlı Diş Fırçası

Yuvarlak başlıklı bu model, diş eti basınç kontrolü özelliğine sahip. Sadece 1 temizlik modu bulunuyor. Kutu içerisinden 1 adet başlık çıkıyor. Her 30 saniyede bir sesli olarak uyarı veriyor. 2 dakika tamamlandığında ise daha farklı bir ses çıkarıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Sanki bu vakte kadar dişlerimi fırçalamamış gibiyim. Tek kelimeyle harika, çok memnun kaldım detaylı temizliyor bizim manuel giremediğimiz her yere giriyor. Şimdi eşime de alacağım.

Oral-B Pro 750 Şarjlı Diş Fırçası

Bir tam şarj ile 10 güne kadar dişlerinizi fırçalayabileceğiniz bu model, uygun fiyatlı en iyi şarjlı diş fırçası modelleri arasında. Seyahat çantası olması ise büyük bir artı.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat performans muhteşem bence indirimdeyken kesinlikle alınmalı, aldığınız gün anlayacaksınız şarjlı diş fırçası muazzam bir temizlik sağlıyor.

Oral-B Vitality D150 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B Vitality D100’e göre tek farkı fırça standının bulunması. Tek kişi kullanacaksanız D100, iki kişi birlikte kullanacaksanız D150’yi tercih edebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Manuel fırça kullanmayı eziyete döndürecek kadar büyük konfor… Senelerce kullanılabilecek bir ürün. Özellikle ağız sağlığı konusunda benim gibi takıntılıysanız kesinlikle tavsiye ederim.

Oral-B Pro 1 790 Şarjlı Diş Fırçası

Tek şarj ile bir hafta fırçalama sağlıyor. Böylece, tatile giderken şarj cihazınızı götürmek zorunda kalmıyorsunuz. Kutunun içerisinden 2 adet gövde ve 2 adet başlık çıkıyor. Ailenizle birlikte kullanacaksanız sizin için en iyi şarjlı diş fırçası modellerinden biri.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Süper, zaten memnundum kullandığım ürünün modelini yükseltmiş oldum, tavsiye ediyorum.

Oral-B Aquacare Oxyjet Şarjlı Diş Fırçası

Diş ve diş etlerine karşı hassas, arasındaki her şeye karşı sert olduğunu öne süren bu model, çok üstün temizlik sunuyor. Hava ve suyu karıştıran oxyjet teknolojisi ile diş arası temizliği en iyi şekilde yapıyor. Diş teli ya da implantı olanlar için kesinlikle en iyi şarjlı diş fırçası.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu ürüne bayıldım. Doğru düzgün hiçbir yerde açıklama yok, video yok, yorum yok. Öncelikle ağız duşunu tel tedavisi gördüğüm için aldım. Ama bunu her zaman kullanabilirsiniz. İki farklı su püskürtme modu var ve iki farklı basınç ayarı var. Su haznesi küçük değil. Ben iki kez doldurup tüm ağızımı yıkayabiliyorum. Ona çok takılmayın derim, haznesi küçük sayılmaz. Ayrıca piyasada arattığınızda yer yer kablolu olan türler çıkıyor. Ben özellikle şarjlı ve elde taşınabilir istiyordum. Hafif ağır değil ve kablolular gibi yer işgal etmiyor. Kesinlikle tavsiye ederim.

Oral-B Genius 10000 Şarjlı Diş Fırçası

Akıllı telefonunuza bağlayabileceğiniz en iyi şarjlı diş fırçasından biri. Uygulamadan hangi bölgeyi sert, hangi bölgeyi yumuşak fırçalaması gerektiğini işaretleyebiliyorsunuz. Nereyi fırçaladığınızı algılıyor ve seçimlerinize göre fırçalıyor. Şarjı iki haftadan fazla süreyle kullanılabiliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Paketleme özenliydi ürün sağlam ulaştı. Diğer modelleri ile arasında kalırsanız biraz daha fazla verip bunu almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten harika tüm ekipmanları çok kaliteli bazen çalışırken inceden bir ses çıkarıyor onun dışında bir sorun yok.

Oral-B Smart 4000 Şarjlı Diş Fırçası

Sıradaki en iyi şarjlı diş fırçası, bluetooth bağlantısı ve Oral-B App ile eş zamanlı geri bildirim sunuyor. Diş fırçalama alışkanlıklarınızı geliştirir ve takip eder.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 22 yaşındayım fırçayı ilk kullandığımda fark ettim ki daha önceden yaptığım şey diş fırçalamak değilmiş. Her gün 2 kere iyi ki almışım diyorum. Şarjını bir kerede tam doldurup bitene kadar takmıyorum, yaklaşık 1 ay yetiyor. Alabilecek olan alsın aldırsın yaşam kalitesini %100 arttırıyor.

Oral-B Pro 500 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B Pro 750 ile aynı özelliklere sahip bu modelde seyahat çantası bulunmuyor. Gerek duymuyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Sizin için enygun fiyatlı ve en iyi şarjlı diş fırçası olabilir.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün fiyat performans açısından gayet güzel bir ürün, almamızın üzerinden yaklaşık 2 ay oldu herhalde ama dişlerimde gözle görülür bir parlama mevcut, belki bu kullandığım diş macunun da etkisi oldu denilebilir, alacak olan herkese tavsiye ediyorum kısacası.

Oral-B Smart 6000 Şarjlı Diş Fırçası

5 temizleme modu bulunan bu model, en iyi şarjlı diş fırçası modelleri arasında. Seyahat çantası bulunuyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Öncelikle ilk defa manuel fırçadan elektrikli bir fırçaya geçiş yaptım, alırken de düzgününü almak istedim ve ufak bir araştırma sonucu fiyat performans işini en iyi başaran fırçanın bu olduğunu kararlaştırarak satın aldım. Daha önceden diş fırçalamadığımı fark ettim, ilk seferinde baya bir şaşırdım çok güçlü bir şekilde fırçalıyor. Dişlerimi hiç bu kadar temiz hissetmemiştim. 5 farklı modu var bu modlara göre farklı şekillerde motor çalışıyor ve işini gayet iyi başarıyor.

Oral-B Pro 2 2900 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B Pro 2 2900, basınç kontrolü ile fırçalama hızını azaltıyor ve çok sert fırçalıyorsanız sizi uyarıyor. İki haftadan daha uzun dayanan son teknoloji lityum iyon pile sahip.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat performans ürünü. Uzun süredir araştırmam sonucunda aldım ve temizliğinden de çok memnunum, yeni uzun ömürlü li-ion bataryası olsun ikili çalıştırma modu olsun 33.000 devir sayısı basınç sensörü vs. bir çok şeyiyle piyasadaki rakiplerini ezip geçen ürün herkese tavsiye ederim bir sene oldu alalı hala memnunum.

BONUS – Oral-B Diş Fırçası Yedek Başlığı Cross Action

Başlıklarınızı 3 ayda bir değiştirmeniz öneriliyor. Cross Action başlığı dişlerin arasına üstün temizlik uyguluyor. Derinlemesine temizlik yapan en iyi şarjlı diş fırçası başlığı.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Her zaman alıyorum bu başlıkların hepsini değişik değişik kullanıyorum 4’lü almak her zaman daha ekonomik oluyor.