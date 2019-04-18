En İyi Kameraya Sahip Telefon Hangisi?

Bir çok insan telefon almak için en dikkat hususun kamerası olduğunu düşünüyor. Hatta öyle cihazlar çıktı ki profesyonel kameralar gibi fotoğraf çekiyor. Bunlardan birini haberimize taşıyacağız. Ayrıca TIPA’nın bu telefona ödül verdiğini ve dünyanın en iyi kameraya sahip telefonu kabul ettiğini de belirtelim. Peki bu telefon hangi telefon?

En iyi kameraya sahip telefon

Son 3 ödülü de kendisi aldı. Huawei. Markamız bu. Telefonumuz ise P30 Pro modeli. Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefon olma ünvanını TIPA tarafından aldı. Cihazın en önemli özelliği, en düşük ışıkta bile en iyi sonucu verebilmesi.

4 kameranın bulunduğu cihaz en düşük ışıkta en iyi görüntüyü sağlama performansının yanında ayrıca en çok yakınlaştırma ile en iyi görüntüyü sağlama performansını da kendinde topladı. Bu özellikleriyle birlikte DXOMARK kamera test uygulamasından 112 Puan alarak başarıyla sıyrıldı.

Telefonun kamera düzeni şu şekilde;

40MP HuaweiSuperSpectrum Sensörü

20MP ultra geniş kamerayla

SuperZoom lensi (optik stabilizasyon)

Derinlik kamerası (tof)

Sizde kamerası çok iyi bir telefon olsun diyorsanız bu telefonu hemen inceleyin.