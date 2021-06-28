Drone için yüksek bütçe ayırmak istemeyenlere özel, uygun fiyatlı en iyi drone modellerini listeledik. Dilerseniz, önce drone ile ilgili bilgiler verelim.

Drone yani insansız hava aracı (İHA), son yıllarda oldukça popüler olan bir tür uçan araç. Keşif amaçlı üretilen dronelar, askeri faaliyetlerden yangın söndürme çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Biz, bu yazımızda sivil kullanıma uygun olan küçük boyutlu drone modellerini inceleyeceğiz.

Drone, hobi amacıyla kullanacak olanlar ya da profesyonel çekim yaparak para kazanmak isteyenler için oldukça eğlenceli bir ürün. Bu nedenle en çok satan teknolojik ürünler listesinde birbirinden farklı drone modelleri görmek mümkün. Drone satın almaya karar verdiyseniz ve piyasada araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi, drone satın almadan önce bilmeniz gereken noktalara yer vereceğiz, sonra da en iyi drone modellerinden oluşan bir listemiz var.

Drone Kullanma Şartları

Bulunduğunuz ülkenin hava sahasında drone uçurabilmeniz için uymanız gereken birtakım kurallar bulunuyor. Drone uçurmak güvenlik ihlali olabileceği sebebi ile, ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için aşağıdaki kuralları dikkate almanız gerekiyor:

Ağırlığı 500 gr üzerindeki bütün drone modellerinin sisteme kaydedilmesi gerekiyor. Bu ağırlıktaki modelleri kullanabilmeniz için drone ehliyeti almanız şart.

25 kg üzeri drone modelleri için sigorta şartı bulunuyor.

4 kg altındaki drone modelleri için 12 yaş, 4-25 kg arasındaki modeller için 15 yaş sınırı bulunuyor.

Uçuş yapacağınız bölgeyi güncel olarak takip etmeniz gerekiyor. Uçuş yasağı olmayan bir bölgede kullandığınızdan emin olmalısınız.

Sadece gündüz uçuş yapabilirsiniz.

Binalardan ve insanlardan en az 50 m uzakta olmalısınız.

Yerden 120 m yükselme sınırı bulunuyor.

Eğer havalimanlarına 9 km kadar yakınsanız yükseklik önemli olmaksızın drone uçuramazsınız.

Diğer bütün kurallar için internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

En İyi Drone Modeli Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satın alma aşamasında sizin için en iyi drone modeli olduğundan emin olmanız için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor:

Kamera Kalitesi: Yüksek kaliteli kameralar ile daha net çekimler yaparsınız.

Yüksek kaliteli kameralar ile daha net çekimler yaparsınız. Menzil: Drone, belirli bir yükseklik ve uzaklık içerisinde uçar. Yaşadığınız bölgeye ve kullanım şeklinize göre belirleyebilirsiniz. En uzun menzili seçmenize gerek yok.

Drone, belirli bir yükseklik ve uzaklık içerisinde uçar. Yaşadığınız bölgeye ve kullanım şeklinize göre belirleyebilirsiniz. En uzun menzili seçmenize gerek yok. Uçuş Süresi: Drone, pil ömrü kadar uçabilir. Çekiminizin en güzel yerindeyken düşük batarya sesi duymak istemiyorsanız, uzun uçuş süresine sahip drone modellerini tercih etmelisiniz.

Drone, pil ömrü kadar uçabilir. Çekiminizin en güzel yerindeyken düşük batarya sesi duymak istemiyorsanız, uzun uçuş süresine sahip drone modellerini tercih etmelisiniz. GPS: Dahili GPS sistemi olan modeller kendi kendine geri dönebiliyor.

Dahili GPS sistemi olan modeller kendi kendine geri dönebiliyor. Katlanabilirlik: Kolay taşımanız açısından avantaj sağlayacaktır.

En İyi Drone Modelleri Tavsiye Listesi

2021 yılının en çok tercih edilen ve en iyi drone modellerini listeledik.

Corby CX015 Drone

Sınırlı sayıda üretilen 3 bataryalı uçuş paketi ile 36 dakikaya kadar uçuş gerçekleştirebiliyorsunuz. İniş ve kalkış manevralarını otopilot yardımı ile yapabiliyor. Ekstrem kullanımlar için tasarlanmış güçlü bir model.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Var

Var Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat, ürün ve batarya desteği çok iyi. Black friday özel fiyatından yakaladım memnunum. Dış mekanda rüzgar yoksa keyifli oluyor ve de kullanması çok kolay bir drone.

MF Product Atlas 0229 Drone

Havada sabit durabilen ve takla atabilen bu en iyi drone modeli, hem kumanda hem de mobil cihazla kontrol edilebiliyor. Paket içerisinde 1 adet kumanda, USB şarj kablosu, 4 adet pervane koruması ve 2 adet yedek pervane bulunuyor.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Yok

Yok Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün gerçekten 5 yıldız değil 10 yıldızı hak eder. Paketleme harika, kitapçık uçuş hızı harika. Şarj hemen bitiyor, aslında en az yarım saat olsaydı daha güzel olurdu. 10 dakika çok az ama her şeyi harika. Bu fiyata bu kalite inanılmaz. Şiddetle tavsiye ediyorum pratiklik için. Kamera çekimi de mükemmel, hemen kavradık. Basit her şey.

Aden E58 Fly More Combo Drone

Sıradaki en iyi drone modeli; rüzgara dirençli, küçük ve katlanabilir tasarımı ile mükemmel bir performans yakalıyor. Telefonunuza wi-fi ile bağlayarak 720p HD çözünürlükte ve anlık olarak izleyebilirsiniz.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Var

Var Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 6 yaşındaki oğlum için aldık. Kullanımı kolay. Defalarca çarptı ama sağlam bir şeymiş. Şimdilik zarar görmedi. Bataryası yaklaşık 8-10 dakika gidiyor. Yedek bir batarya var dönüşümlü kullanıyoruz.

Corby CX007 Drone

Uçuş sırasında el hareketlerinizi algılayabiliyor, isterseniz fotoğraf ve video çekimlerinizi elinizle yönetebilirsiniz. Corby’nin en çok satılan en iyi drone modellerinden biri. Toplam 25 dakikaya kadar kesintisiz uçuş yapabiliyorsunuz.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Yok

Yok Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gayet başarılı ve ev hapsi yaşadığımız şu günlerde bahçede kapı önünde uçurup uçurup neşeleniyoruz. F/P açısından da olumlu bence. Kamerasından harikalar çıkarmasını beklemeyin. Tavsiye ederim.

MF Product Atlas 0230 Drone

12 dakika uçuş süresine sahip bu model, 1200 mAh batarya gücü ile güçlü bir performans sunuyor. Kumanda ile uçuş mesafesi 50 metreye, telefon ile kontrol mesafesi ise 20 metreye kadar.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Var

Var Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Umduğumuzdan daha başarılı. İlk gün o kadar çarpmamıza rağmen kırılmadı. İkinci gün öğreniliyor, kullanımı kolay ve keyifli. Dışarıda rüzgarda kullanılamıyor. Rüzgarsız ortamda gayet güzel. Kamera kaydı da gayet başarılı. Şarj süresi yaklaşık 15-20 dakika. Sonuç olarak fiyat performans açısından gayet iyi bir ürün.

MF Product Atlas 0232 Drone

“Dünyanın en kolay uçurulan droneu“ sloganı ile öne çıkan MF Product, kumanda aracılığıyla ya da mobil cihaz ile kontrol edebilme imkanı tanıyor. Takla atma, havada sabitleme gibi özellikleri sayesinde keyifle kullanabileceğiniz bu ürünün havada uçuş süresi 12 dakika.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Var

Var Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün bugün elime geçti. Öncelikle söylemeliyim ki ürün paketlenmesi iyiydi. Dronea zarar gelmeyecek şekilde ayarlanmış. Gelir gelmez ürünü açıp tüm kurulumlarını yaptım. Bu fiyata göre gelen ürün çok çok iyiydi. Kullanımı oldukça kolay ve memnun edici. Bir tek droneun plastik kalitesi çok iyi değil ancak bu fiyatlara çok iyi bir plastik kalitesi bekleyemem. Bu sebeplerden ötürü ürünü öneririm.

Aden E59S Drone

Listemizdeki yüksek performanslı en iyi drone modelleri arasında. VR gözlük desteği, sabit irtifa modu, 1080p HD ön kamera ve 720p HD alt kamera olmak üzere iki kamera ve selfy çekim modu ile öne çıkan bu model oldukça başarılı görünüyor.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Var

Var Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Eşime doğum günü hediyesi olarak almıştım. Kargo belirtilen sürede geldi. Ürün parçaları eksiksizdi. Batarya süresinden çok memnun kaldık. Yedek batarya ve parçalarının olması da büyük artı. Elimizden düşmüyor diyebiliriz. Bence ilk deneyim için memnuniyetinizin üst seviyede olabileceği bir ürün. Teşekkürler.

Corby CX011 Drone

Listemizde kamerasız en iyi drone modeline de yer vermek istedik. Çocuğunuzla rahatlıkla eğlenebileceğiniz ve oyuncak sayılabilecek bir model. Sensör teknolojisi sayesinde cihaz, yüksekliği otomatik olarak algılıyor ve siz de olası tehlikelere karşı önlem alabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça basit ve pratik.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Yok

Yok Türü: Kamerasız

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün küçük biraz ama gayet eğlenceli. Oğlum çok mutlu oldu, çok eğlenceli buldu. 7 yaşında.

Corby CX008 Drone

Rüzgara meydan okuyan havada sabitleme özelliği sayesinde rahat bir uçuş sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, drone üzerindeki kamera görüntüsü anında telefonunuza yansıyor. Uygun fiyatlı en iyi drone modellerinden biri.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Yok

Yok Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika drone, kullanımı çok kolay. Fiyatına göre çok iyi, kesinlikle alınır.

AEE Sparrow Drone

Son en iyi drone modelimiz, kızılötesi sensörleri sayesinde engel tespiti sağlıyor ve droneunuzu kazalardan koruyor. Drone pervaneleri yandan, üstten ve alttan kafes yardımıyla korunuyor.

Drone Ağırlığı: 0 – 499 gr

0 – 499 gr Katlanabilme: Yok

Yok Türü: Kameralı

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün mükemmel, çok pahalı modellerde bile olmayan engel algılama ürünü kaza yapmaz bir dronea çeviriyor. Altta ikinci kamera havada sabitleme için kullanılan ve 60 fps video kaydı başka hangi droneda var acaba? 4k’yı kim nerde oynatacak nerde paylaşacak kimse farkında değil. Pervaneleri 90 derece eğiyorum hiç bir şey olmuyor. Çantası muazzam kaliteli, nasıl bu kadar ucuz olduğunu anlamıyorum.

Drone çekimlerinizden elde ettiğiniz görüntüleri saklayabilmeniz için 2021 En İyi Taşınabilir Harddisk (+10 Tavsiye) yazımızı da inceleyebilirsiniz.﻿﻿﻿