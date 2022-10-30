En İyi Bilgisayar Markaları [2022]

Bilgisayar satın alırken mali açıdan yüksek bedeller ödüyoruz ve uzun vadede kullanmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla köklü, teknik servis konusunda sorun çıkarmayacak ve uygun fiyatlı markaları seçmek önemli. Biz de içeriğimizde 2022 yılında satın alınabilecek en iyi bilgisayar markalarını, markaların tarihçesini ve öne çıkan modellerini derledik.

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En iyi bilgisayar markaları [2022]

Dünya’nın en iyi bilgisayar markaları hangileri, en iyi laptop markaları, en iyi masaüstü bilgisayar markaları gibi sorgularla bu içeriğe girmiş veya sıkı bir aorhan takipçisi olarak bu sayfaya rastlamış olabilirsiniz. En iyi bilgisayar markaları listemizde masaüstü ve dizüstü bilgisayar üretimi yapan şirketleri ve öne çıkan kaliteli modellerini inceleyebilirsiniz. Listenin herhangi bir sıralamadan bağımsız yapıldığını ve herhangi marka ile reklam anlaşması yapmadığımızı da bildirmek isteriz. İşte en iyi bilgisayar markaları;

Lenovo

En iyi bilgisayar markaları listemize Çin merkezli şirket Lenovo ile giriş yapıyoruz. Legend Group ismiyle 1984 yılında kurulan Lenovo’nun ABD, Meksika, Hindistan ve Çin olmak üzere 4 farklı ülkede üretim tesisi bulunmakta. Oldukça köklü bir teknoloji markası olan Lenovo, yoğun olarak iş odaklı bilgisayarlar üretmesi nedeniyle en iyi iş bilgisayarı markaları arasında yer alıyor.

Lenovo’nun öne çıkan bilgisayarları

Lenovo markasının gündelik kullanıma yönelik olarak Lenovo V14 ITL modeli, iş ve performans odaklı olaraksa ThinkPad P1 modeli öne çıkıyor.

Lenovo V14 ITL

Lenovo V14 ITL, yüksek performans gerektirmeyen kullanımlara yönelik bir dizüstü bilgisayar modeli. 11. nesil Intel i5 işlemci bulunan bilgisayarda 8 GB DDR4 RAM bellek ve 256 GB SSD yer alıyor. 14 inç ekran boyutu ile kolay taşınabilir bir model olan V14 ITL, en çok satılan Lenovo bilgisayarları arasında yer alıyor.

Lenovo ThinkPad P1

ThinkPad P1, iş ve performans odaklı çalışmalara yönelik bir bilgisayar modeli. 12 MB ön belleğe sahip 2nd Gen Intel Core i7 9850H işlemciden güç alan bilgisayarda 16 GB RAM bellek ve 1 TB SSD bulunuyor. 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip ThinkPad P1, 3840×2160 ekran çözünürlüğünü destekliyor ve 4K Ultra HD ekrana sahip. Yüksek özellikleriyle ön plana çıkan modelde NVIDIA Quadro T2000 ekran kartı bulunuyor.

HP

Sektörün öncü şirketlerinden biri olan HP (Hewlett-Packard), 1938 yılında William Hewlett ve David Packard isimli 2 arkadaş tarafından ölçü aletleri üretmek için kurulmuş bir şirket. İsmini bu 2 kurucunun soyisimlerinden alan HP, tarihler 1982’yi gösterdiğinde HP-75C model el bilgisayarının üretimine başladı. Günümüzde kişisel bilgisayarlar, tabletler, yazıcılar ve bilgi işlem donanımları üreten şirket hem sektörde öncü olması hem de performansa yönelik ürünler üretmesiyle en iyi bilgisayar markaları arasında yer alıyor.

HP’nin öne çıkan bilgisayarları

Hewlett Packward markasının orta segmentte HP 14S-DQ2006NT modeli, iş ve performans odaklı olaraksa Omen 17-CB0004NT öne çıkıyor.

HP 14S-DQ2006NT

HP’nin bu modeli 11. nesil Intel i7 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM bellek ve 256 GB SSD bulunan notebookta Intel Iris Xe Graphics ekran kartı bulunuyor. 14 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan HP 14S-DQ2006NT, Free-DOS yani herhangi bir işletim sistemi yüklü olmadan satılıyor. Bu da fiyatını daha uygun kılan bir etken. HP’nin bu modelini gündelik kullanım ve orta seviye işler için tavsiye edebiliriz.

Omen 17-CB0004NT

HP’nin gelişmiş özelliklere sahip bir modeli olan Omen 17-CB0004NT, 9. nesil Intel i9 işlemciden güç alıyor. 32 GB RAM bellek bulunan bilgisayarda, dahili hafıza olarak 2 TB HDD ve 512 GB SSD seçenekleri bulunuyor. 17.3 inçlik büyük bir ekrana sahip model, 144 Hz ekran tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Ekran kartı olarak ise Nvidia RTX 2080 kullanılmış.

Dell

En iyi bilgisayar markaları listesinde olmayı en çok hakeden markalardan biri de Dell. Günümüzde satış anlamında belli başlı markaların gerisinde kalmış olsa da sağlam malzeme yapısı ve her zaman şık tasarımlı ürünleriyle performansı birleştiren bir marka. İlk olarak 1984 yılında kendi geliştirdiği Turbo PC’yi üreten Dell, geçen 8 yılın ardından 1992 yılında Fortune dergisi tarafından Dünya’nın en büyük 500 şirketi arasında gösterildi. ABD merkezli şirket masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, veri depolama aygıtı ve çeşitli donanım ürünleri üretimi yapmaktadır. Dolayısıyla yalnızca dizüstü bilgisayarların yanı sıra en iyi masaüstü bilgisayar markaları arasında da yer almakta.

Dell’in öne çıkan bilgisayarları

En iyi bilgisayar markaları arasında gösterilen Dell, 3 farklı bilgisayar serisine sahip. Şirket, Inspiron ve XPS serisinde genellikle gündelik ve ev kullanımına yönelik bilgisayarlar üretirken iş odaklı kullanım için de Precision serisini üretiyor.

Dell Inspiron 15 3511

11. nesil Intel i5 işlemciden güç alan Inspiron 15 3511 modeli giriş ve orta segmente hitap ediyor. 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip notebookta, 8 GB DDR4 RAM bellek ve 256 GB SSD depolama alanı bulunuyor. Şık tasarımı ve uzun ömürlü pil performansıyla ön plana çıkan model kutudan Ubuntu işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkıyor.

Dell Precesion 3561

Yüksek performanslı çalışmalara ve iş kullanımına yönelik bir model olan Precesion 3561, 11. nesil Intel i9 işlemciye sahip. 5 GHz işlemci hızına çıkabiliyor ve 24 MB’lık ön belleğe sahip. 15.6 inç Ultra HD ekrana sahip bu model 3840×2160 ekran çözünürlüğünü destekliyor. Hafıza ve depolama seçeneklerine baktığımızda ise 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD bizi karşılıyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA Quadro T600 bulunuyor.

Apple

Başlı başına bir içerik yazılabilecek, alışılmışın dışında ve efsanevi bir hikayeye sahip Apple! 1976 yılında Steve Jobs öncülüğünde Ronald Wayne ve Steve Wozniak ile birlikte kurulan şirket Apple I ismindeki anakartı üretmeye başladı. Bir evin garajında başlayan bu serüven günümüzün en kaliteli bilgisayar, akıllı telefon ve aksesuar üreticisini ortaya çıkardı. Apple’ın bilgisayar pazarında Mac masaüstü modelleri ve Macbook dizüstü modelleri bulunuyor.

Apple’ın öne çıkan bilgisayarları

En iyi bilgisayar markalarından biri olan ve diğer alanlarda da zirvede yer alan Apple’ın iMac masaüstü bilgisayarları, Macbook Pro ve Macbook Air dizüstü bilgisayarları ön plana çıkıyor. En güncel Apple modellerinde ise M2 işlemci ailesi yer alıyor.

Acer

En iyi bilgisayar markaları arasında yer verdiğimiz bir diğer marka da Tayvan merkezli şirket Acer. 1976 yılında mikroişlemci ve elektronik devreler üretmek üzere kurulan Acer, Packard Bell gibi alt markaların da sahibi konumunda. Genellikle uygun fiyatlı bilgisayar markası olarak lanse edilen Acer, özellikle Avrupa’da bilgisayar pazarında önemli bir yere sahip. Öyle ki şirket, günümüzde toplam bilgisayar sevkiyatlarının 6.8’lik dilimini oluşturuyor.

Acer’ın öne çıkan bilgisayarları

Uygun fiyat politikası nedeniyle tercih edilen ve en iyi bilgisayar markaları arasında yer alan Acer’ın giriş ve orta seviyede Swift serisi, üst seviyede ise Nitro serisi ön plana çıkıyor.

Acer Swift 3 SF314-42

Giriş seviyesine hitap eden Swift 3 SF314-42 modeli, AMD Ryzen 3 4300U işlemci kullanıyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD bulunan bilgisayarın ekran boyutu ise 14 inç. Şık tasarımı ve 1.2 kg ağırlığı ile oldukça hafif bir yapıda olan notebook 4 saate kadar pil ömrü vadediyor.

Acer Nitro 5 AN517-54

Yüksek performanslı çalışmalara ve oyun kullanımına yönelik bir model olan Nitro 5 AN517-54, 11. nesil Intel i7 işlemciden güç alıyor. 24 MB cache bellek ve 4.6 Ghz maksimum işlemci hızı ile yüksek performans sunan notebookta 8 GB’lık Nvidia GeForce RTX3070 ekran kartı bulunuyor. 64 GB DDR4 RAM’e sahip bilgisayarda 2 TB SSD disk yer alıyor. 17.3 inçlik Full HD ekrana sahip bu modeli tüm işleriniz için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Asus

En iyi bilgisayar markaları listemizin 6. sırasında yine Tayvan merkezli bir şirketi olan Asus yer alıyor. 1989 yılında kurulan Asus’un bilgisayar üretiminin yanı sıra anakart, ekran, monitör ve ekran kartı gibi donanım imalatı da bulunmakta. Günümüzde özellikle bilgisayar konusunda fiyat-performans ürünleri ile öne çıkan Asus, Avrupa pazarında yapılan bilgisayar sevkiyatlarının %6.9’luk dilimini oluşturuyor. Asus, Avrupa pazarında olduğu gibi ülkemizde de en çok satan bilgisayar markaları arasında.

Asus’un öne çıkan bilgisayarları

Performansa yönelik uygun fiyatlı bilgisayar üretimi yapan ve en iyi bilgisayar markalarından olan Asus’un giriş seviyesinde X515JF-BR070T modeli, orta ve üst seviyede ise modeli öne çıkıyor.

Asus X515JF-BR070T

10. nesil Intel i3 işlemciden güç alan X515JF-BR070T modeli giriş seviyesine hitap eden bir notebook. 4 GB RAM ve 256 GB SSD bulunan bilgisayarın ekranı ise 15.6 inç büyüklüğünde. Gündelik kullanımlar için ideal bir bilgisayar olan bu model uygun fiyatı ile ön plana çıkıyor.

Asus Proart Studiobook 16

Üst seviye amaçlara yönelik bir model olan Proart Studiobook 16, 12. nesil Intel i9 işlemciden güç alıyor. 16 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip dizüstü 3840×2400 ekran çözünürlüğünü destekliyor. Hafıza ve depolama seçeneklerine bakıldığında 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD karşımıza çıkıyor. Ekran kartı tarafında ise 8 GB’lık NVIDIA GeForce RTX 3070 bulunuyor.

MSI

Oyun ve performans odaklı bilgisayarları ile tanıdığımız MSI (Micro-Star International Cooperation), Acer ve Asus gibi Tayvan merkezli bir teknoloji şirketi. 1986 yılında ekran kartı ve anakart üretimi ile sektöre giriş yapan markanın günümüzde masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve monitör üretimi bulunuyor. Dolayısıyla MSI, kullanıcıların en iyi masaüstü bilgisayar markaları sorgusuna da cevap veriyor.

MSI’ın öne çıkan bilgisayarları

Teknoloji alanında kaliteli ürünleri ile tanınan ve en iyi bilgisayar markaları arasında yer alan MSI’in orta seviye ve üst seviyeye hitap eden 2 modeli öne çıkıyor;

MSI GF63 Thin 9SCSR-1053XTR

Orta segmentte yer alan bir model olan MSI GF63 Thin 9SCSR-1053XTR 9. nesil Intel i5 işlemciden güç alıyor. 8, 12 ve 16 GB RAM seçenekleri ile satılan dizüstü bilgisayarda depolama alanı olarak 256 GB SSD yer alıyor. NVidia Geforce GTX 1650Ti ekran kartı kullanılan model 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Pazarda en iyi bilgisayar markaları arasında bulunan MSI’in bu modelini gündelik kullanımda, orta seviye programlarda ve oyunlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

MSI Creator Z16 A12UET-021

Üst seviye çalışmalar ve oyun odaklı kullanımlar için üretilen bu modelde 12. nesil Intel i7 işlemci bulunuyor. 16 inç QHD ekrana sahip bilgisayarın ekran tazeleme hızı ise 120 Hz. 6 GB’lık Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı bulunan notebookta 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD yer alıyor.

Monster

En iyi bilgisayar markaları listemizin son sırasında bir Türk şirketi olan ve hepimizi gururlandıran Monster yer alıyor. Monster, İlhan Yılmaz tarafından 2000 yılında kuruldu. Yalnızca dizüstü bilgisayar modelleri üreten ve en iyi laptop markaları arasında adından söz ettirmeyi başaran Monster, ürettiği bilgisayarların özelleştirilebilir olmasıyla öne çıkıyor. Yani Monster’dan alacağınız bir notebookun birçok özelliğini kendiniz seçiyorsunuz.

Oyun ve iş odaklı bilgisayarlar üreten Monster, bu ürünlerini Gaming ve Workstation olmak üzere 2 sınıfa ayırıyor. Ürettiği modellere ise Türk mitolojisinden Tulpar, Abra ve Semruk gibi isimler veriyor. Monster, içinde bulunduğumuz 2022 yılının Temmuz ayında Avrupa pazarındaki ismini Monster Notebook yerine Tulpar olarak değiştirdi.

Monster’ın öne çıkan bilgisayarları

Özelleştirilebilir bilgisayarlarıyla öne çıkan Monster’ın orta segmentte Abra A5 v15.6 modeli üst segmentte ise Semruk S7 V7.2.3 modeli öne çıkıyor.

Abra A5 v15.6

10. nesil Intel i7 işlemciden güç alan bilgisayar 15.6 inç büyüklüğünde FHD IPS ekrana sahip. 8 GB RAM bellek ve 256 GB SSD bulunan bilgisayar orta seviye için oldukça ideal özelliklere sahip. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce GTX 1650 yer alıyor.

Semruk S7 V7.2.3

Performansa yönelik bu modele 20 MB ön belleğe sahip 10. nesil Intel i9 işlemci güç veriyor. 128 GB RAM bellek ve 8 TB SSD bulunan bilgisayar sınıfının en iyileri arasında. 17.3 inç boyutunda UHD 4K ekrana sahip notebook, grafik olarak ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super ekran kartına sahip. Semruk S7 V7.2.3 model dizüstü bilgisayarı uzun yıllar boyunca tüm amaçlara yönelik kullanabilirsiniz.