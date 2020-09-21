Teknolojinin gelişimi sayesinde akıllı cihazlar her geçen gün hayatlarımızı daha da kolaylaştırmaya devam ediyor. Günlük yaşantımızın yoğunluğunda rutin işlerimizi daha kolay ve hızlı şekilde yaptırabileceğiniz elektronik cihazlar mevcuttur. Bu nedenle son yıllarda en çok tercih edilen elektronik cihazlar arasında yer alan robot süpürgeler büyük kurtarıcımız haline gelmiştir. Ev ya da ofis gibi sürekli kirlenmeye açık alanları temiz tutabilmek için robot süpürgeler ideal ürünlerdir. Emiş gücü, batarya kapasitesi, çalışma süresi ve temizleme alanına göre birçok farklı özelliğe sahiptirler. En iyi 10 robot süpürge çeşitlerini sizler için listeledik.

1. Xiaomi Roborock S6 Pure

Xiaomi Roborock S6 Pure otomatik süpürme özelliği sunmaktadır. Gün içinde ev ya da ofisinizin zeminini sürekli temiz tutmak için ayarlanabilir. Ürün 11 Dba ile 20 Dba arasında ses çıkardığından sizi rahatsız da etmeyecektir. Farklı özellikleri bir arada bulunduran süpürme formatlarına sahiptir. Xiaomi Roborock S6 Pure silme, süpürme ve paspaslama işlemleri için kolay değiştirilebilir aparatlara sahiptir. Özellikle silme bantları her kullanım için değiştirilebilir olarak tasarlanmıştır. Ev ya da ofis gibi ortamlarda cihaza zarar verebilecek ortamlar bulunabilir. Bunun için sanal geçiş bariyeri ayarları yapılarak cihazın temas etmemesi gereken bölgeler kapatılabilir. Bu sayede bu bölgeler sistem tarafından algılanarak işlem uygulanmaz. Lds lidar tarama özelliği sayesinde cihaz S şekilde temizlik alanını dolaşarak hiçbir alanı boş geçmemiş olur. Ayrıca bu özellik sayesinde kroki hazırlanarak temizlenmesi istenen bölgeler belirlenmiş olur. Xiaomi Roborock S6 Pure, 2201 Watt ile 2400 Watt aralığındaki güç dengesine sahip olduğu gibi gereksiz enerji kullanımını da engellemektedir.

Kullanıcı Yorumu: Ürün siparişi verdiğimiz gün hemen kargolandı ve sonrasında çok hızlı şekilde teslim edildi. Hemen haritalama yaptırarak temizlik yaptırdım ve çok da kirli olmayan evden bu kadar toz toplamış olmasına cidden çok şaşırdım. Çok sistemli ve güzel çalışıyor. Bir süre kullanıp daha detaylı yorum yapacağım ama almayı düşünüyorsanız tereddüt etmeyin derim. 1 haftadır kullandım ve yorumumu şimdi detaylandırmak istedim. Süpürmedeki performansı cidden muazzam haritalaması olsun halılara çıktığındaki performansını arttırışı olsun kesinlikle gerekli temizliği fazlasıyla sağlıyor. Süpür sil özelliğini de denedim benim açımdan silme özelliği süpürmedeki performansı kadar olmasa da cidden yeterli. Haftalık temizlik için önce süpürtüp ardından süpür sil yaptırdım tüm ev tertemiz oldu. Normal zamanlar içinse sadece süpürme zaten fazlasıyla yeterli oluyor. Bir de söylemeden geçemeyeceğim gerçekten hiç rahatsız etmeyecek bir sesi var. Ses konusunda ayrı bir hassasiyetiniz varsa sırf bunun için bile bu modeli tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak iyi ki almışım dediğim bir ürün düşünen herkese tavsiye ederim.

2. Roborock S5 Max

Üstün teknolojik özelliklere sahip olan cihaz zemin dışında halıların yüzeyinde de derinlemesine temizlik yapmaktadır. Sizin herhangi bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan farklı yüzeylerde farklı mod seçenekleri de sunmaktadır. Roborock S5 Max hem uzaktan kumanda ile hem de manuel şekilde kontrol edilebilir. Sıvı tankı haznesi sayesinde zorlu kirlerin çıkmasını da ekstra kolaylaştırmış olur. Cihazda 3 farklı su akış kontrolü bulunmaktadır. Bunun sayesinde her zemine uygun sıvı kullanım miktarını ayarlamaya olanak sağlar.

Kullanıcı Yorumu: Model yükseltip bu ürünü aldım. Almadan önce de epey araştırdım. Şarjı diğer robotlara göre çok daha iyi. 120 metrekare evi temizlemeyi bitirdiğinde %50den fazla şarjı oluyor. Önceki robot tek seferde bitiremiyordu. AŞIRI MEMNUNUM. Yaptığım en mantıklı yatırımlardan. Önceden xiaomi vacuum cleaner kullanıyordum. Ondan çok daha sessiz, eşiklerden daha rahat atlıyor. Evin haritasını çıkarıyor ve kaydediyor. Sonrasında istediğiniz odaya gönderebilirsiniz. Halıda ve sert zeminde çekim gücünü otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Mop özelliği var. Ama sadece su ile mop yapıyormuş. Filtresi yıkanıyor. Temizlemesini istemediğin alanları işaretleyebiliyorsun. Mesela kabloların olduğu yeri haritada işaretledim, oraya gitmiyor. Tek sorun önceden koltuklarımın altına giriyordu, aynı yükseklikte olmasına rağmen bu girmeyip geri dönüyor. Cihazın yüksekliği ile koltuğumun arasındaki boşluk eşit. Sanırım o yüzden girmeye zorlamıyor. Uygulamadan kumanda ederek denedim, yine olmadı. Bu sizin için önemliyse mutlaka ölçüp alın. Aldıktan sonra epey indirime girmesini saymazsak epeeyyy memnunum 🙂

3. Xiaomi Vacuum Cleaner Mop Pro

Xiaomi Vacuum Cleaner Mop Pro’nun en etkili özelliklerinden biri de manevra kabiliyetidir. Cihazın vakumu hangi moda bağlı ise ona göre manevralar yapar. Bu ürün vakum paspas ekstra çöp kovasına sahiptir. Yani çektiği tüm toz ve kiri çekebilmek için 200ML su koymak için açtığı alana toz ve kiri aktarmak için 300ML’lik çöp koyma alanına sahiptir. LDS 8 metreye kadar menzile sahip ve 360 derece dönüşe sahip olduğundan odaların her yerini diğer modellere göre çok daha hızlı taramış olur. Ve LDS 3 pas pas modunu da desteklemektedir. En güçlü moda ayarlandığında 2100 Pa’ya kadar emiş gücüne sahiptir. Xiaomi Vacuum Cleaner Mop Pro yüksek hassasiyetli sensör, kısıtlı alan belirleme, engelleri aşma ve sanal duvar yazılımı özelliklerine sahiptir. Cihaz 12 adet çok fonksiyonlu sensörleriyle bulunduğu her alanı dip köşe temizlemeye adaydır.

Kullanıcı Yorumu: Ömrüm boyunca böyle bir rahatlık görmedim mükemmel bir şey kendime yaptığım en büyük yatırım diyebilirim 2 çocuğum var ve biri emekliyor büyük kolaylık oldu tüm kadınlara tavsiyemdir.

4. Xiaomi Vacuum Cleaner Mop

Xiaomi markasının bir ürünü olan Mi Robot Vacuum Cleaner Mop Robot Süpürge tasarımı, detaylı temizliği ve geniş tankları ile diğer ürünlere göre fark yaratmaktadır. Mobil cihaz kullanılarak temizlik ile ilgili tüm süreçleri kontrol edebilirisiniz. 12 adet çok fonksiyonlu sensörleriyle cihaz ev ya da ofisinizi detaylı bir şekilde temizler. LDS Lazer Navigasyon Sürümü sayesinde alanlar daha da temiz olur. Ahşap zeminleri su deposu sayesinde koruyan cihaz 1800 pa emiş gücüne de sahiptir. Mi Robot Vacuum Cleaner Mop aynı anda vakumlamak ve paspaslama özelliğine sahiptir. 200ML su ekleyerek ortamdaki toz ve kiri yakalama özelliğine sahiptir.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü yeni aldım ve birkaç kez kullandım. Süpürme özelliği konusunda tereddütüm vardı ancak her temizlikten sonra hazneyi gördüğümde bu tereddütün yersiz olduğunu anladım, bence performası gayet iyi. Mop özelliğini birkez kullandım, bu özelliği de ihtiyacı karşılayacak seviyede. Elektrikli süpürgemi uzun aralıklarla kullanacağım gibi görünüyor. Fiyatı biraz yüksek olsa da iyiki almışım, kesinlikle alın diyorum…

5. Xiaomi Viomi V2 Pro

Xiaomi V2 uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Hem süpürme hem de zemin parlatma özelliklerine sahiptir. LDS radarı ve 360 derece hareket kabiliyeti sayesinde ev ya da ofisiniz dip köşe temizlenmiş oluyor. Üç aşamalı su hacmi ayarı ile zeminlere uygun temizlik özellikleri bulunmaktadır. 2100 Pa emme gücü ile büyük ve ufak partikülleri kolayca çekme avantajına sahiptir.

Kullanıcı Yorumu: Muhtesem ! Daha bi kere kullandim ama evin her tarafini gezdi, haritaladi. Yerde tartim vardi onun bile uzerine cikti. Cekis gucu muhtesem ince halimi kapiyodu nerdeyse 🙂 icerisinden cikan tozu anlatamam. Almayi dusunup parasini hakediyo mu diye endise eden varsa kesinlikle hak ediyor.

6. Anker Eufy RoboVac 11S

Eufy Robovac sessiz çalışması, yüksek emiş gücü, her noktayı özenle temizlemesi ve fiyat performans açısından pazarda yer alan en verimli cihazlardan biridir. Cihaz 7,2 cm yüksekliği ve özel tasarımı sayesinde ev ya da ofislerdeki bütün alanları rahatlıkla temizliyor. 1300 Pa’lık emiş gücüne sahip Eufy Robovac kirlerin tamamının çıkarılmasını sağlıyor. Üç adet yüksek kaliteli filtreye sahip üründe farklı temizleme modları bulunmaktadır. Bu sayede işlevsel bir kullanım alanı yaratmaktadır. Uzaktan kumanda avantajı ile zemine uygun temizlik opsiyonu da sunmaktadır. 360 derece hareket kabiliyeti olan Eufy Robovac 100 dakikaya kadar kesintisiz süpürme işlemi de yapabilmektedir.

Kullanıcı Yorumu: Çok kullanisli bir urun cok memnunum. Yerde fazla esya kablo olmadigi surece elektrikli supurgeden hicbir eksigi yok. Koltuk yatak altlarini rahatca supurmesi,kablosuz olmasi nedeniyle siz baska bi is yaparken hatta disaridayken bile halletmesi de artisi :))

7. iRobot Roomba i7+

iRobot Roomba i7+ ikili çoklu kauçuk yüzey fırçalarına sahiptir. Evcil hayvanlarınız varsa fırçaları sayesinde cihaz kusursuz bir temizlik sunar. 30 hazne kapasitesine kadar Clean Base kir boşaltma sistemine sahip cihaz bütün kirleri tutar ve toz torbasına otomatik olarak boşaltabilir. 75 dakikaya kadar kesintisiz temizlik yapabilen iRobot Roomba i7+ şarjı bittiğinde istasyonuna dönerek kendini sarj eder ve temizliğe kaldığı yerden devam eder. SPOT programı sayesinde cihaz 1 m2’lik alanı tamamen temizleyebilir. İstediğiniz her yerden tek bir tuş ile robotu yönlendirebilirsiniz.

Kullanıcı Yorumu: Orjinal haliyle başarılı ve hızlı olarak teslimat gerçekleştirildi. Ürünü almadan önce çok fazla tereddütüm vardı, farklı ürünleri araştırdım. En son bu markaya karar kıldım. Doğru seçim yapmışım, hemen hemen her gün çalıştırıyorum, çok güzel süpürüyor, diğer manuel elektrik süpürgelerinden daha başarılı. Çok sık çalıştırdığım için evde köpeğimin olmasına rağmen her gün süpürülüp aynı zamanda paspası yapılmış gibi temiz oluyor. Halılarda, halı püsküllerinde, yüksekliklerde oldukça başarılı, almayı düşünüyorsanız ve kararsızsanız, hiç tereddüt etmeyin derim.

8. iLife V5s Pro

iLife V5s Pro hem ıslak hem kuru temizleme özelliği ile pratik çözümler sunuyor. Kumanda ile uzaktan programlanabildiği gibi gün içinde hangi bölgeleri temizlemesi gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. 150-180 metrekareye kadar temizleme alanına ulaşabilen cihaz çarpışma önleme sistemi ile evinizde ya da ofisinizde yer alan hassas eşyaları da koruyor. IR sensörleri sayesinde engellerden kaçar ve düşebileceği anlardan kaçabilir. Cihaz 120 ile 150 dk arasında sürekli çalışabilir. 850 pa emiş gücüne sahip iLife V5s Pro toz, saç ya da kağıt gibi kirleri de rahatlıkla temizler. İki sarj moduna sahip cihaz evinize konforu getirecektir.

Kullanıcı Yorumları: Çok memnun kaldım 1 haftadır kullanıyorum evim her daim temiz hatta bir sabah açıyorum birde akşam çıkan toza inanamazsınız bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum ama harikaymış Keşke daha önce alsaymışız ilk başlarda yön bulmada sıkıntılıydı ama artık evi ezberlemiş gibi ben oda oda temizletiyorum kapıları kapatıyorum daha verimli oluyor düşünmeden alın. 2yaşındaki kızım adını gölge koydu nedense gölge evi süpürsün biz kahvaltı yapalım anne modundayız 😍

9. iRobot Roomba 605

iRobot Roomba 605, 3 aşamalı temizlik sistemi sayesinde üstün bir temizlik konforu sunar. Kenar temizleme fırçaları ve çoklu yüzey fırçaları ile derinlemesine bir temizlik avantajı sunar. Roomba iAdapt haritalama sistemi ile tüm alanları temizleyebilir. Akıllı sensörleri sayesinde karanlıkta bile temizlik yapabilen cihaz saniyede 60’tan fazla karar alabilme yetkisine sahiptir. 27 derecelik hareket açısı sayesinde kenar ve köşeleri rahatlıkla temizleyebilir. Temizlik sırasında sarjı azalan cihaz kendi kendini otomatik sarj edebilir. Ya da Home Basic sarj istasyonuna giderek kendi kendini sarj eder. Cihaz Dirt Direct teknolojisi sayesinde kirleri tanıyarak uygun temizliği yapar. Düşük sesli temizlik sayesinde hiç bölünmemiş ve rahatsız olmamış olursunuz.

Kullanıcı Yorumu: Bu ürünü alırken çok yorum okudum. Ama aldıktan sonra iyiki almışım dedim. Gerçekten hayatı kolaylaştırıyor. Çok kullanışlı sadece ilk kullanımda düz halılarda tekerlek izi oluyor oda zamanla geçiyor. Kısa süre beklemeyin ama siz başka bir iş yaparken oda süpürsün size zaman kazandırıyor.

10. Anker Eufy RoboVac 35C HEPA

Anker Eufy Robovac 35C Hepa wi-fi bağlantısı ile telefonunuza bağlayabileceğiniz ve gerekli ayarları yapabileceğiniz bir üründür. 1500 Pa emiş gücü evdeki bütün partekülleri rahatlıkla temizler. Boost IQ teknolojisine sahip cihaz 100 dakikaya kadar sürekli çalışma kapasitesine de sahiptir.