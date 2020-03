1- Özgün ve Etkili Olmalı

İnternetin cep telefonlarında pratik şekilde kullanılmaya başlanması, online ticaretin önünü açmıştır. Bununla birlikte web sitelerine olan ilgi artmıştır. Şahıs veya firma kategorisinde tasarlanan web siteleri, her geçen gün ticarette ön plana çıkmaya başlamıştır. Özgün sitelerin Google arama motorunda ön plana çıkmasıyla birlikte, seo çalışmalarına olan ihtiyaç da artmış durumdadır.

Özgün içerikli sitelerin Google tarafından üst sıralara çıkarılması, seo sektörünün en önemli maddesini oluşturmaktadır. Hiçbir zaman sitenizde kopya içerik kullanmayın. Kopya içerik, arama motorundaki sıralamada alt sıralara düşmenizde etkili olur.

2- Anahtar Kelimeler Gerçeği Yansıtmalı

En çok aranan anahtar kelimelerin kullanıldığı özgün makaleler, web sitesi içeriği kategorisinde ön plana çıkmanızda etkili rol oynayacaktır. Google arama motorunun seçenekleri, 500,000’nin üzerinde arama yapılan kelimelerdir. Bu kelimeleri dikkate alarak makale oluşturun. Arama motoruna aradığınız kelimeyi yazdığınızda, ilk sırada çıkan kelime en çok aranan kelimedir.

3- En iyi SEO Tekniklerine Sahip Olunmalı

Sitenize olan trafiğin artmasında önemli rol profesyonel teknikler, her geçen gün zorlaşıyor. 2020 yılında, sosyal medyanın da büyümesiyle birlikte, seo çalışmalarında uzmanlık önem kazanmıştır. Sadece özgün makale veya anahtar kelime çalışması bu kategoride yeterli değil. Sosyal medya uzmanı olmak ve reklam verme konusunda profesyonel olmak, 2020 seo tekniklerinin genel karakterini oluşturmaktadır. Modası geçmiş ve etki alanı zayıflamış teknikleri bir kenara bırakın. Organik seçenekleri tercih edin.

4- Hedef Kitleye Hitap Etmeli

Profesyonel bir web sayfası, müşterisiyle buluşamıyorsa işlevini yerine getiremez. Bu nedenle profesyonel wordpress seo çalışmasına ihtiyaç duyar. Hedef kitlenin belirlenmesi ve bu kitle ile web sayfanızın buluşturulması, en önemli konulardan biridir. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önüne alarak en kaliteli seo teknikleri ile uyumlu makale üretmelisiniz. Laf kalabalığı ve içerik özelliği bakımından zayıf makaleler, trafiğin azalmasına neden olur.

Hazırladığınız içerik konu ile ilgili değilse, kullanıcı hemen siteden çıkacaktır. Aradığı sorunun cevabını bulmak için başka sitelere girecektir. Bu nedenle hedef kitlenin sorularına cevap olacak seo teknikleri ve içerikler tercih edilmelidir.

Makaleler her zaman düzenli bir şekilde güncellenmeli ve güncelleme esnasında kaliteden ödün verilmemelidir. Kullanıcının beklentisi her güncellemede dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

5- Mutlaka Mobil Uyum Olmalı

Web dünyasında başarılı olan firmalar, web uyumlu site çalışmalarına öncelik vermektedir. WordPress seo çalışmalarında mobil uyum göz ardı edilmemelidir. Özellikle 2020 yılı ve sonrası için mobil uyum, bütün kategorilerde ilk sıraya yerleşmiş durumdadır.

Dünya genelinde mobil uyumlu internet sitelerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu nedenle mobil uyumlu çalışmaları her zaman için tercih etmelisiniz. Satın alma, kargo ve diğer önemli eklentileri unutmayın. Özellikle arama motoru, her site ziyaretçinin aradığı bir eklentidir. WordPress seo konusu, bu kategorinin en önemli konularından biridir.

6- Seo İçeriği Sayfanın Performansını Olumsuz Etkilememeli

Web sayfası tasarımlarında olduğu gibi seo çalışmalarında da safyanın açılış ve kapanışı olumsuz etkilenmemelidir. Yani sayfa telefonda olsun, diğer cihazlarda olsun hızlı açılıp kapanması gerekir. Web sitesinin hızını yavaşlatacak programlar kullanmayın. Yazı tipinin karmaşık olmayan ve kolay okunabilen fontlarda olmasına özen gösterin. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmelidir. Hazırlanan içerik, genele hitap edilmeli ve aynı zamanda seviyeli olmalıdır. WordPress seo işlemlerinde bu kurala dikkat etmek gerekir.

7- Kullandığınız Başlıklar Çekici Olmalıdır

2020 seo çalışmalarında başlıklar popülerliğini korumaya devam ediyor. Dikkat çeken ve ziyaretçinin ihtiyacına cevap veren başlıklar, tıklama sayısını artıracaktır. Bu durumda sitenin trafiği üst sıralara tırmanmaya başlar.

Her site kullanıcı, aradığı sorunun cevabını bulmaya çalışır. Bu nedenle yazdığınız makalenin içeriği ile başlık uyumlu olmalıdır. Başlık ve içerik seo teknikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

8- Meta Açıklaması Tıklamayı Artırmalıdır

Google sayfasında arama yaptığınız zaman, site bilgisinin alt kısmındaki açıklama bölümüne Meta denilmektedir. Meta bölümü, aranan sorunun cevabı niteliğinde olursa, ziyaretçi sayfayı tıklamaz ve internetten çıkar. Ancak aranan sorunun cevabının sitede olduğunu ve burayı tıklaması gerektiğini belirtirseniz, ziyaretçi sayfaya girecektir.

Ziyaretçinin aradığı içeriği sitede kapsamlı bir şekilde yayınlamalısınız. Bu durumda ziyaretçi sitenizi her zaman için tercih edecektir. Seo teknikleri kategorisinde meta kısmında çok fazla anahtar kelime kullanmayın. Meta bölümünün özgün olmasına dikkat edin. Meta bölümünü okuyan ziyaretçi, aradığı sorunun cevabını sitenizde bulacağına inanırsa, sitenize giriş yapıyor.

9- Resim Optimizasyonunu Dengeli Yapın

Ziyaretçi için görsel ögeler çekicidir ancak sitenin performansını olumsuz etkilemektedir. Resim ve fotoğrafları optimize ederken, kaliteden ödün vermeyin. Kaliteyi ayakta tutarken, boyutu küçültmeye çalışın. Bu şekilde kaliteli resimlere sahip hızlı açılan ve kapanan bir siteye sahip olursunuz.

Konu ile alakasız resimler ve grafikler, ilgi çekmeyecektir. Resimler, inanç, ahlak ve kültür açısından seviyeli olmalıdır. Hedef kitlenin eleştirisine maruz kalmamalıdır.

10- Dahili Bağlantı ile Optimize Tekniğini Tercih Edin

2020 yılında da iç link en önemli konulardan biridir. Sayfa optimizasyonunda iç link çalışmaları, trafiğin artışında önemli rol oynamaktadır. Ziyaretçilerin sitenizi ziyaret etmesinde bu linklerin büyük bir etkisi olacaktır. Bağlantılar ziyaretçinin ihtiyacını ve beklentilerini karşılamalıdır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılı itibariyle de iç link optimizasyon çalışmaları önemini korumaya devam ediyor.

11- Ubersuggest Kullanarak Anahtar Kelime Tespiti Yapın

Belirli konularda istediğiniz içeriği bulmanızı kolaylaştıran anahtar kelimeler, özgün makale çalışmasının en önemli konusudur. Hedef kitlenizin en çok arama yaptığı anahtar kelimelerin bulunduğu özgün makaleler, kısa sürede üst sıraya çıkmanızda etkili rol oynayacaktır. Bunun için Ubersuggest kolaylık sağlayacaktır. Anahtar kelimeleriniz uzun olsun ve amaca uygun olsun.

Ayrıca içerikte tek bir anahtar kelime kullanmayın. Çok fazla anahtar kelime kullanmamaya özen gösterin. Birden fazla anahtar kelime daha fazla ziyaretçiye ulaşma imkanı sunacaktır. İçeriğinizde kullanacağınız anahtar kelimeleri tespit ettikten sonra, haber, web sitesi içeriği ve blog içeriği kategorisinde makale ekleyebilirsiniz.

12- Google Sesli Arama Optimizasyonunu Dikkate Alın

Son yıllarda yaklaşık olarak % 95 seviyelerine gelen sesli arama, son zamanlarda popüler hale geldi. Bu nedenle seo çalışmalarında sesli arama seçeneğini göz ardı etmeyin. Siteniz için seo çalışması yaparken, sesli arama seçeneklerini değerlendirin. Makalelerde ağır bir dil kullanmayın ve soru-cevap tekniğini her zaman için kullanın.

Makalelerde hiç bir zaman edebiyat yapmayın ve anlaşılmaz kelimeler kullanmayın. Dikkat çekmek veya başka bir amaçla makalelerde yabancı kelimeleri kullanırsanız, ziyaretçi sıkılacak ve sitenizden ayrılacaktır. Açık, net ve akıcı bir dil kullanmaya özen gösterin. İlgi çekici, zengin içerikli, sorulara cevap olan etkili seçenekler ön plana alınmalıdır.

13- Her Zaman Profesyonelliği Tercih Edin

Seo dünyasında en önemli konulardan biri profesyonelliktir. Profesyonel olmayan ve amatör yöntemlerle seo çalışması yapan kişiler, istediğiniz başarıyı sağlamanızı engelleyecektir. Google arama motorunda her zaman üst sıralarda kalmanın yolu, profesyonel seo çalışması ile mümkündür. Her geçen gün yeni kuralların çıkmasıyla birlikte, 2020 yılı itibariyle seo kategorisinde profesyonellik daha da önemli bir hale gelmiştir.

Hizmet kalitesini güncelleyen ve yeni araçları sorunsuz bir şekilde kullanan seo uzmanları tercih edilmelidir. Tecrübe bu kategoride önemli bir unsurdur.