Bu yazımızda EBA için laptop önerisine yer verdik. Hayatımızı önemli ölçüde değiştiren Covid-19 salgını nedeniyle, eğitim-öğretim sürecine uzaktan eğitim ile devam edilmesi kararlaştırıldı. Öğrenciler artık internet aracılığıyla evden eğitimlerini sürdürüyor. Aynı zamanda fark edeceğiniz üzere, son dönemlerde ülkemizde ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Bu da teknolojik ürünlerin fiyatları üzerinde ciddi bir artışa neden oldu. Durum böyle olunca öğrenciler ve öğretmenler, uygun fiyatlı laptop modelleri arayışına girdiler. Piyasada birçok ürün seçeneği ve birçok faktör bulunuyor. Seçim yapmak oldukça zor.

Biz de hem yeterli performansa sahip hem de uygun fiyata bulabileceğiniz 10 adet EBA için laptop önerisini tek tek inceleyip sizlere listeledik.

HP 15-DA2093NT

EBA için laptop önerisi listemizin ilk sırasında, Intel Core i3 işlemcili bir laptop var. Uygun fiyata iyi performans bulabileceğiniz modeller arasında. İçerisinde 4 GB RAM’e ek olarak, 256 GB M.2 SSD barındırıyor. 15,3 inç ekranı, 1366 x 768 HD olarak EBA canlı derslerinizi izlemeniz için gayet yeterli bir çözünürlüğe sahip. Ağırlık açısından, taşınabilirliği rahat ve kolay. Listemizde yer alan tek beyaz renkli bu model, oldukça şık bir tasarıma sahip.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, bu laptop modeli FreeDOS işletim sistemine sahip. Hali hazırda Windows lisansınız varsa ya da başka bir işletim sistemi kullanmak istiyorsanız FreeDOS tercih etmeniz sizin için daha uygun olacaktır.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İçerisindeki M.2 SSD’nin yavaş olması ya da işlemciden dolayı olduğunu düşündüğüm, ASUS, Dell’ e kıyas ile aynı özelliklerdeki cihazlardan yavaş olması dikkatimi çekti fakat yine de güzel cihaz. Artısı ısınmaması. Kurulum yaparken aynı özelliklerdeki ya da sıvı soğutmalı üst seviye cihazlar bile ısınırken bu cihazda ısınma olmadı. İlginçtir ki normalde ısınmayı HP’den beklerim ama bu cihaz ısınmadı.

ASUS X540BA-DM213A1

Yine FreeDOS işletim sistemine olan bu laptop modeli, parlak ve klasik bir tasarıma sahip. İşlemcisi AMD A9. Buna ek olarak, RAM’inin 8 GB olması tercih edilebilirliğini arttırıyor. 15,6 inç ekranı ve 1920 x 1080 çözünürlüğü ile beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Canlı derslerinizde kullanabileceğiz, EBA için laptop önerisi olacaktır.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Öğretmenim, online derslerim için aldım. Kullandığım kadarıyla güzel bir bilgisayar. İşlemcisinin Intel değil AMD olması aklımı kurcalamıştı. Kurulum yaparken de kullanırken de bir sıkıntı yaşamadım. 1 haftadan geç bir sürede geldi. İşim için acil lazım olduğundan dolayı bana süre biraz uzun geldi ama farklı bir amaç ile kullanmayacağım için işimi rahatlıkla göreceğini düşünüyorum. İlginiz için teşekkürler.

HP 250 G7 255G9ES

Listemizin üçüncü sırasında, günlük işlerinizde ve uzaktan eğitimde rahatlıkla kullanabileceğiniz EBA için laptop önerisi var. 4 GB RAM’e sahip olan bu model, 128 GB SSD takviyesiyle kullanıcılara yeterli işlemci hızı sunuyor. HD Web kamerası ile, görüntülü derslere katılacak öğrenciler için oldukça iyi bir seçenek olacaktır.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

LENOVO V15-ADA

Son dönemlerde popülaritesi artan AMD Ryzen işlemcisi, Lenovo dahil olmak üzere birçok laptop üreticisi tarafından kullanılıyor. Listemizin en yüksek fiyatlı bu laptop modeli; yansıma önleyici panel, özel grafik donanımı, FHD ekran ve USB 3.1 konektörü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. İnce ve hafif tasarımına rağmen oldukça dayanıklı. Eba için laptop önerisi nde kullansak da satın aldıktan sonra uzun süre kullanabileceğiniz bir laptopdur.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gayet kullanışlı. Okul ve iş için harika bir ürün, beklentileri fazlasıyla karşılar. Arada ufak takılmaları oluyor fakat genel fiyatlara bakarsak bu kaliteyi bu fiyata ŞU DEVİRDE bulmak zor. Alınabilir o yüzden ben memnunum.

LENOVO V15

Bir önceki Lenovo laptop modelimize göre, fiyat-performans ürünü sayılabilecek bir model. Intel Core i3 işlemcisiyle, dilediğiniz gibi proje ve sunum hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda, 4-6 saat süren bir pil ömrü sunuyor. Paylaşımlı ekran kartı, 1920 x 1080 çözünürlüğü ile Full HD görüntü sağlıyor. EBA için laptop önerisi arıyorsanız gayet uygun bir seçenek.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum öğrenciyim ve bana fazla bile içinde işletim sistemi yok fakat 1 saatte yükledim win10 fiyat olarak böyle almak daha mantıklı her şey güzel gidiyor 2 günde elime ulaştı.

EBA için laptop önerisi sunarken ayrıca oyuncu ekipmanlarından oyuncu kulaklıkları listemize de göz atabilirsiniz.

Listemiz: Oyuncu Kulaklıkları : 50-300 TL Arası / Oyunu Nirvanaya Çıkaran Liste

CASPER NIRVANA C350.4000-4C00E

Casper Nirvana 350 serisinin giriş düzeyi olan C350.4000 modelinde, işlemci olarak Intel Celeron kullanılıyor. Canlı dersleriniz için 4GB ile yeterli RAM performansı sunuyor. İnce, küçük ve hafif bir model. Kameranızı kullanmak istemediğinizde yukarıdaki bölmeden kapatabilirsiniz. Ayrıca, alıştığımızın dışında olarak numerik klavye bulunmadığına dikkat çekmek isteriz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Paketleme gayet sağlam ve özenliydi. Uzaktan eğitim için aldım şu anlık bir sıkıntım yok. Ağır oyun montajlama gibi işler için tercih edilecek bir bilgisayar değil alanlar buna dikkat edebilirler alırken. Normal günlük hayatınızda dosya not genel bağlantı, film gibi şeyler için kullanım için gayet ideal bir bilgisayar.

HOMETECH ALFA 450C

Bütçenize uygun bir laptop istiyorsanız, listemizde bulabileceğiniz en ucuz EBA için laptop önerisi. 4 GB RAM ve 128 GB SSD kapasitesi ile öğrenciler için ideal bilgisayar modelleri arasında bulunuyor. Ürünün bir avantajı, laptopu Windows 10 Home kurulu olarak satın alıyorsunuz. Küçük ve rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir model.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Trendyol’dan ilk defa teknolojik bir cihaz aldım ve gayet memnunum. Ben derslerim için aldım ve işimi görüyor, okul için laptop arayanlar mutlaka bu ürüne bakmalı.

HOMETECH ALFA 800C

Listemize yine uygun fiyatlı bir Hometech ürünüyle devam ediyoruz. Bir önceki model ile karşılaştırdığımızda, rengi dışında çok büyük bir fark olmadığını görüyoruz. İthalatçı garantili bu model; ofis programlarını kullanmanız, günlük işleriniz ve canlı dersleriniz için gayet yeterli. Bu uygun fiyatlı model de EBA için laptop önerisi ararken fikir olabilir.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Şu anda bir sıkıntı yok ebada zoom kullanmak için aldım işimi görüyor. Şarjı da iyi dayanıyor.

I-LIFE ZED AIR CX5

IPS teknolojisine sahip Full HD paneli sayesinde net ve parlak bir görüntü deneyimi sunuyor. Intel Core i5 işlemcisi hız açısından oldukça tatmin edici. Ayrıca ürünün içinde Windows 10 Home mevcut, dolayısıyla kurulum yapmanıza gerek kalmıyor. 15,6 inç ekranı, 1920 x 1080 çözünürlük ve paylaşımlı ekran kartına sahip.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün sorunsuz elimize ulaştı. Fiyata göre iyi performans tercih edebilirsiniz. Kısa zamanda geldi teşekkürler.

HP 15-DA2094NT

İşlemci tipi, 10. nesil Intel Core i3 olan bu model, canlı dersleriniz için yeterli bir performansa sahip. Ayrıca, SD veya Micro SD kart takarak laptopunuzun depolama alanını arttırabilirsiniz. TrueVision HD kamerası sayesinde, görüşme yaparken loş ışıkta bile net ve canlı görünebilirsiniz. Bunlara ek olarak, çift hoparlörü ile yüksek ses kalitesi sunuyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu fiyata alınabilecek en kaliteli bilgisayar pandemi süresince çok işimize yarayacak Teşekkürler HP, teşekkürler Trendyol.

EBA için laptop önerisi listemizin sonuna geldik. Sizin uzaktan eğitim için önerebileceğiniz laptop modelleri nelerdir? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.