Çalınan Mac Bilgisayar Çevrimdışı Nasıl Bulunur?

Apple’ın bilinen özelliklerinden birisi olan iPhonumu bul yakın geçmişte ismini sadece bul olarak değiştirdi. Çünkü artık özellik Maclerde ve Macbooklarda da kullanılabiliyor. Burada aklınıza bir kaç soru gelebilir. Mac bilgisayar çalındığı zaman internete bağlanmazsa onu nasıl bulacağım. İşte o yöntem.

Mac ve Macbook pro çevrimdışı nasıl bulunur?

Aslında bu özellikten korkabilirsiniz. Apple tarafından zararsız olarak nitelendirilse de anlatınca anlayacaksınız.

Mac ve Macbook cihazlarda şu yolu takip edin; Sistem tercihleri – Güvenlik ve gizlilik – Konum Tercihler

Buradan Bul özelliğini açabilirsiniz.

Ayrıca muhakkak Apple kimliğiniz açık olmalı.

Sol alt kısımdan değişiklik yapmak için kilidi açın seçeneğinden izinlerinizi verin.

Bu aşamadan sonra çalınan ya da kaybolan Mac ve Macbooklarınızı nasıl bulacaksınız? İnternete bağlı olsa hiç sorun yok ama ya bağlı değilse? Bunun için Apple son güncelleme ile bir yöntem geliştirdi. Bluetooth bağlantısı. Apple çevrimdışı olsa bile cihazınızı çevredeki diğer Apple cihazlarının bluetoothları sayesinde buluyor. Eğer cihazınızın yakınında bir Apple cihazı varsa sizinkinin yeri gösteriliyor.

Bu kısaca bütün Apple cihazlarının birbirlerini görebildiği ve yerlerini bilebildiği anlamına geliyor. Cihaz bulmak için kullanılan diğer Apple cihazların konumları paylaşılmıyor denilse de cihazların bir şekilde birbirlerini görebildiği durum oldukça tedirgin edici.