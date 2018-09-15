Apple Teknik Servis Ücretleri Ne Kadar?

Yaşanan kur farkı, yükselen enflasyon sonrasında bir çok şirket ürünlerine zam yapma yoluna gitti. Bunların başında Apple geliyor. Apple ülkemizde olumsuz açıdan agresif bir fiyat politikası izliyor. Yaşanan kur farkı sonucu ürünlerine zam yapan Apple şimdi teknik servis ücretlerine de zam yaptı. İşte en güncel fiyatlar burada.

Apple ürünlerini tanıttı tanıtalı, ürün özellikleri değil özellikle ülkemiz için fiyatları konuşuluyor. Bu fiyatlarla telefon almak bir yana teknik servis ücretleri de başka marka modellerin amiral gemi telefon fiyatları kadar olmuş. Yukarıdan teknik servis ücretlerini yapılan işlem kadar değişen parçalarla ve modellerle birlikte görebilirsiniz.

Yeni tanıtılan modeller XS ve XS Max’ın pillerinin sadece 500₺ olduğunu görünce telefon fiyatlarını buraya yazmaya gerek bile yok. Bu telefonu almak istiyorsanız ileride lazım olabilecek teknik servisi de değerlendirin. Zira bozulduğu zaman neredeyse bir telefon kadar daha ücret ödemeniz gerekebilir.