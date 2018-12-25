Youtube’un Videoyu Otomatik Oynatma Özelliği Nasıl Kapatılır?

Youtube geliştirilmeye devam ediyor. Son güncellemelerin birinde gelen özellik Youtube uygulaması ana sayfasına geldiğiniz zaman karşınıza çıkan videoların otomatik oynamaya başlaması. Elbette ses yok ve sanki bir ön izleme gibi çalışıyor ama bir çok kullanıcı için bu durum can sıkıcı olabiliyor.

Youtube otomatik oynatma özelliği varsayılan olarak Wi-fi ile otomatik oynat şeklinde geliyor. Diğer seçeneklerden birisi her zaman açık. Bu hem Wi-fi hem mobil ağ üzerinden otomatik oynatma manasına geliyor iken kapalı seçeneğinde bu özellik kullanım dışı bırakılabiliyor.

Youtube uygulamanıza giriş yapın. Sağ üst kısımda yer alan profil resminde tıklayın. Ayarlar satışına tıkladıktan sonra otomatik oynatma satırını göreceksiniz. Burada iki seçenek bulunuyor. Video bittikten sonra ayarı ve ana sayfada otomatik oynatma şeklinde.

Anasayfada otomatik oynat seçeneğiniz belirleyin. İşlem bu kadar.