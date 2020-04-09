Youtube, dünyanın en çok kullanılan video servisi ve internetten para kazanmak isteyenlerin de ilk tercihlerinden birisi. Çeşitli içerikler üretip Youtube’a yükleyerek belirli kriterleri de karşıladıktan sonra videolarınızda reklamlar gösterebilirsiniz. Çoğumuzun da Youtube kanalı çok değerlidir. Kimin abone olduğundan kime abone olduğumuza kadar her şeye dikkat ederiz. Bu yazıda Youtube ile iglili sizi çok uzun ve zahmetli bir işten kurtaracak harika bir bilgi paylaşacağız. Çok sayıda gereksiz kanalı mı takip ediyorsunuz ve tek tek hepsinden abonelikten çıkamıyor musunuz? İşte size toplu şekilde abonelikten çıkma yöntemi.

Youtube, toplu şekilde abonelikten çıkma yöntemi

Bunun için aşağıdaki yolu takip edip uygulayın daha sonra bir kaç küçük detay daha ekleyeceğiz.

Youtube Feed Kanallar sayfasına girin.

Normalde burası abonelikten elle tek tek çıkacağınız yer. Burada abone olduğunuz bütün kanallar yer alır. Bu kısımda ekrana sağ tıklayıp Console’u açın. Ekrana sağ tıklayıp incele diyebilirsiniz ya da bu sayfada CTRL+SHIFT+I kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Yan kısımda yarım sayfa açılınca burada görselde görüldüğü üzere console kısmına geçin.

Daha sonra en alt satıra yani bir şeyler yazabileceğiniz kısma aşağıdaki kodu kopyalayın ve ENTER ‘a basın.

function reddit_strangestringtobesafe_unsubscribe(channel){channel.click();document.querySelector("#main yt-button-renderer#confirm-button").click();}Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll("paper-button[subscribed].ytd-subscribe-button-renderer"), function(el){setTimeout(function(){reddit_strangestringtobesafe_unsubscribe(el);}, 10);});

Bu kod siz hiç bir şey yapmadan sayfada gördüğü bütün kanalların aboneliğini iptal edecektir.

Burada dikkat etmeniz gereken bir kaç husus bulunuyor. Abonelikten çıkması için bütün abonelikten çık butonlarının yüklü olması gerekiyor. Bu sayfada mümkün değil. Bu yüzden bu işlemi yaptıktan sonra sayfayı yenileyip tekrar uygulayın. Tek seferde 50 civarında abonelik siliyor. Böyle kısıtlı olmasının tek sebebi o sayfada sadece o kadar abone görülmesi. Sayfayı aşağı çektikçe abone ol butonları yüklenmeye devam eder. Bu da aynı mantıkla işliyor.

İkinci bir husus, sizin abone olduğunuz ve silinmiş, iptal edilmiş, kapatılmış, ceza almış artık işlemeyen kanal aboneliklerini iptal etmiyor. Onları manuel olarak siz aynı sayfadan en sona kaldıkları zaman yapabilirsiniz.