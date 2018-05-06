Youtube’a Ayda Kaç Kullanıcı Giriyor?

Bu yazımızda sizlere Google’ın bir aylık kısmi istatistiğini vermek istedik. Ne kadar büyük bir platform olduğunu anlamak için yeterli olacaktır. Kısmi dedik çünkü bu istatistikde sadece bir aylık süreç içinde Youtube’a ne kadar kayıtlı kullanıcı erişmiş bu istatistiği söyleyeceğiz. Yani bu sayının içinde kayıtsız video izleyen ve gezinen insanlar yok.

Açıklanan verilere göre Youtube’un aylık giriş yapan kullanıcısı 1.8 milyar kişi. Diğer sosyal medya sitelerine baktığınız zaman bir video sitesi için inanılmaz bir rakam. Kayıt olmayan ya da giriş yapmadan görüntüleme yapan kişileri de işin içine kattığınız zaman karşınıza inanılmaz bir rakam çıkacaktır.

Youtube bu ve benzeri istatistikleri reklam verenleri etkilemek için yayınlıyor. Videolarda gösterilen reklamlar oldukça yüksek geri dönüşlere sahip. Birde 1,8 milyar kişiyi de eklediğiniz zaman reklam verenin ne kadar büyük bir kitleye erişebileceğini anlarsınız.