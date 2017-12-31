Windows 7’de Ekran Koruyucu Nasıl Aktif Edilir?

Windows 7’de bilgisayarınıza herhangi bir komut vermediğiniz zaman ekran koruyucu devreye girer. Elbette bu özellik açık konumda ise devreye girecektir. Bilgisayarınızın sizi beklerken daha güzel bir görünüm sunmasıyla alakalı olan ekran koruyucu özelliğini nasıl aktif edeceğinizi anlatacağım.

Ekran koruyucuyu aktif etmek için;

Başlat menüsünden denetim masasına giriş yapıyoruz.

Denetim masasında yer alan temayı değiştir seçeneğine tıklıyoruz.

Karşımıza gelen tema değiştirme ekranında sağ alt köşede ekran koruyucu seçeneği yer alıyor. Buraya tıklıyoruz.

Burada da ekran koruyuculardan birini seçip tamam diyoruz.

Bu işlemin ardından belirlediğimiz süre dolunca ekran koruyucumuz devreye girecektir.

Ekran koruyucu aktif etmek için bu yolu izleyerek basit bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.