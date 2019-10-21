Windows 10 İçin Kurcalamaya Karşı Koruma Nedir?

Daha önceden belki görmediğiniz ama artık sessiz sedasız hayatınıza giren bir güvenlik ayarından bahsedeceğiz. Kurcalamaya karşı koruma. Temel anlamda bilinçsiz değişiklikler olarak yorumlanabilecek bu özellik, ayrıca kötücül yazılımların önüne geçmek için de kullanılabiliyor. Gelin kurcalama korumasına yakından bakalım.

Kurculama koruması nedir?

Windows Güvenliği kısmında virüs ve tehdit koruması kısmı ayarlarına girdiğinizde alt kısımlarda kurcalama korumasını görebilirsiniz. Bu özellik buradan açılıp kapatılabilir ama kapatmanızı önermiyoruz.

Uzaktan erişimlerde ya da bilgisayara doğrudan bulaşan virüslerin güvenlik önlemlerinde ve ayarlarında değişiklik yapmasını engelliyor. Bir çeşit yapay zeka gibi bu özellik, bilinçsiz ve gereksiz yapılan değişiklikleri ayırt edebiliyor. Sizin bilerek yapmadığına emin olduğu zaman bu özellik devreye girip değişiklik yapmanızı engelliyor.

Gerçek zamanlı koruma, bulut tabanlı koruma, davranış izleme, güvenlik istihbarat güncellemeleri gibi Windows Güvenliği özelliklerini koruma altına alan kurcalamaya karşı koruma özelliği Windows güvenliğini bir tık yukarı çıkarıyor.