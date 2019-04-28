Whatsapp’ta O Özellik Yasaklanıyor!

Whatsapp, kişisel gizlilik ve güvenlik için bir bir yeni adım atıyor. Hem sizin hem de mesajlaştığınız kişi için yeni güvenlik önlemleri alınıyor. Android üzerinde parmak iziyle Whatsapp’a girme özelliği geldiği zaman bir özellik Whatsapp üzerinden artık yapılamayacak. İşte o özellik,

Whatsapp’ta hangi özellik yasaklanacak?

Yeni gelecek güncelleme ile parmak iziyle Whatsapp açma özelliği gelecek. Bununla birlikte artık Whatsapp’tan özel mesajların ekran görüntüsü alınamayacak. Ekran görüntüsü yasaklama özelliği Whatsapp’a geliyor. Sizin özel bir konuşmanızı konuştuğunuz kişi telefon üzerinden ekran görüntüsü olarak kaydedemeyecek. Elbette siz de bunu yapamayacaksınız.

Ekran görüntüsünü nasıl alırım?

Whatsapp ekran görüntüsü alma özelliğini yasaklıyor. Bunu engelleyecek. Neden ekran görüntüsü alınır? Bir konulmanın ekran görüntüsüne neden ihtiyaç duyulur? Eğer bir şey kanıtlamak ya da daha sonra hatırlatmak istiyorsanız veya en iyi ihtimalle size yazılan birşeyi ya da yapılacaklar listesini unutmay istemiyorsanız ekran görüntüsü olarak telefonunuza kaydetmeniz mümkündü. Yakın zaman sonra bu özellik yasaklanacak.

Yeni güncelleme ile ekran görüntüsü almak için muhtemelen 3. parti bir yazılım kullanmak gerekecek. Ya da Whatsapp Web üzerinden herhangi bir engelleme yapılabileceğini sanmıyoruz. Bununla birlikte başka bir cihazla cihazınızın ekran görüntüsünü fotoğraflayabilmeniz mümkün.