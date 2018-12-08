WhatsApp Yazı Tipini Değiştirme Nasıl Yapılır?

WhatsApp, dünyanın en sık kullanılan mesajlaşma uygulaması sizin de sık kullandığınız bir uygulama mı? Onu biraz renklendirme ister misiniz ? Size yazı sitilinizi değiştirmek için bir kaç yöntemde bahsetmek istiyorum .

Bahsedeceğim yöntemlerle yazınızı renklendirip farklı yazı tipleri kullanabilirsiniz. Yazınızı kalın, eğik ya da altı çizik yapabilirsiniz. İşte o yöntemler.

WhatsApp yazı sitilinizi değiştirmek için 3. Parti uygulama kullanabilirsiniz. Her türlü işlemi yapabilirsiniz. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sweetedge.whatsapptextstyler bu ve benzeri uygulamalar işinizi görecektir ama ben uygulama kullanmak istemiyorum diyenler için yazıyı az da olsa şekillendirme imkanınız var.

WhatsApp yazıyı kalın yapmak.

Bunun için mesajınızı şu şekilde yazınız. *mesajınız* başa ve sona yıldız koyarak yazıyı kalınlaştırın.

WhatsApp yazıyı eğik yapmak

Yazınızı eğik göndermek için şunu deneyin. _mesajınız_ başa ve sona alt çizgi koyunuz.

Yazının üstünü çizmek

Bunun için klavyenizden ~ simgesini bulun. ~mesajınız~ şeklinde mesajınızı gönderin.

Bu yöntemlerle WhatsApp mesajlarınızı daha da renklendirin.