Whatsapp Grup İzin Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Whatsapp’ta kimi zaman çok sinir bozucu olan bildirim gelmesin diye susturduğunuz gruplardan artık kurtulmanızın zamanı geldi. Hem de kimseyi kırmadan ya da doğrudan çıkmadan. Bu yeni ayar kimlerin sizi gruplara davet edebileceğini belirlemenizi sağlıyor. Bu sayede sizi her gruba davet eden kişilerden kurtuluyor ve bu bulunmak istemediğiniz gruplardan da kurtulmuş oluyorsunuz.

Whatsapp grup ayarları nasıl değiştirilir?

Whatsapp uygulamasına girin. Sağ üst köşeden 3 nokta ve ayarlar kısmına girin. Gizlilik ayarları sayfasına geçin. Biraz aşağıda gruplar bölümü bulunuyor. Buraya girip sizi kimlerin gruba davet edebileceğini belirleyip bitti butonuna basın.

Eğer kimsenin eklemediğinden emin olmak isterseniz en alttaki şunlar hariç kişilerim seçeneğinden herkesi seçebilirsiniz. İşlem bu kadar basit. Bundan sonra sizin haberiniz olmadan kimse sizi gruba ekleyemez. Ama isteğiniz olsa da kimse sizi gruba ekleyemeyecektir. İleride böyle bir problem yaşarsanız aynı kısımda ayarı değiştirmeyi unutmayın.