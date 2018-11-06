Twitter’da Gördüğüm Videoyu Hesabımdan Yüklemek İstiyorum

Twitter kullananların çok iyi bildiği bir şey. Paylaşmak çok kolay. Ama sizlere başka bir paylaşım yönteminden de bahsetmek istiyoruz. Twitter’da bir video gördünüz. Arşivden ve genel paylaşım kurallarına uygun. Onu paylaşmak için bir kaç yöntem var. Retweet yapabilirsiniz. Ama bu şekilde ilk paylaşan kişi görülecektir. Yorumla retweet yapabilir kendi görüşlerinizi ekleyebilirsiniz ama yine ilk paylaşan görülecektir. Peki be yapacaksınız? Aşağıdaki yöntemi deneyin.

https://www.downloadtwittervideo.com/tr/ adresine ya da benzer bir adrese gidin. Bir çok alternatif bulunuyor. Akabinde indirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın. Verdiğim linkteki çubuğa yapıştırıp indirin. İndirme seçeneğinizi belirleyip videoyu indirin.

Daha sonra Twitter hesabınıza gidin. Burada yeni paylaşım yapacağınız yerde resim upload butonuna tıklayın. Yüklemek istediğiniz videoyu seçip yazmak istediklerinizi yazın. Yapmanız gereken bu kadar.