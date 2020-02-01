Telefonun Radrasyonundan Korunmak İçin Bir Kaç Öneri

Telefonlar çalışırken belirli seviyelerde radrasyon yayarlar. Radrasyon insan sağlığı için sorunlu bir etkendir. Bu nedenle telefonun çok fazla kullanımı ve vücudunuza yakın tutulması size zarar verir. Bu zararlı etkilerden korunmak için yapabileceğiniz ve zararı azaltmak için yapabileceğiniz bir kaç küçük iş olabilir. Bunları sizin için listeledik.

Telefon radrasyonundan korunmanın yolları

Sar değerlerini kontrol edin

Telefonun maliyetini arttırsa da daha az radrasyon yayan telefon üretilebiliyor. Cihazların sar değerlerine baktığınız zaman bazıları çok yayarken bazıları az radrasyon yayıyor. Telefon alırken bu tür telefonları almaya çalışın.

Orjinal ürün

Orjinal telefonlar yani dünya çapında bilindik markaların cihazları daha az radrasyon yayıyor. Bu açıdan bilmediğiniz Çin üretimli merdiven altı telefonları almayın. Bu cihazlar genelde ucuz olur.

Telefonu kulağınızda tutmayın

O zaman nasıl konuşacağız dediğinizi duyuyoruz. Kulaklık kullanın. Bu sayede radrasyon beyninize çok az etki eder. Çok basit bir adım olan kablolu ya da kablosuz kulaklık kullanmak sizi radrasyonun zararlı etkilerinin çoğundan korur.

İnterneti kapat

İhtiyacın olmadığında, bir mail beklemediğin zaman örneğin gece uyurken telefonun mobil verisini ve wifi özelliğini kapatın. Bu özelliklerin kullanımda olduğu süre boyunca telefon daha çok radrasyon yayacaktır. Bu da yavaş yavaş size zarar verir.

Konum

İnternet gibi GPS ve diğer konum özellikleri de aşırı radrasyon yayımına neden olur. Bu işlemler telefonu sürekli aktif tuttuğu için sürekli çalışan telefon sürekli radrasyon yayar.

Çekim gücü düşükken konuşmaya çalışmayın

İlginç bir uyarı. Telefon az çekiyorken telefonu kullanmak daha fazla radrasyona maruz kalmak anlamına geliyor. Çünkü telefon az çekerken iyi bağlantı arıyor ve daha çok çalışıyor.