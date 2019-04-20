Spotify Otomatik Video Oynatma Nasıl Kapatılır?

Spotify, dünyanın en çok abonesi olan ve en çok kullanılan müzik platformu, son güncellemelerden birisinde canvas isimli bir özelliği kullanıcılara sundu. Bu özellik şarkı içi hazırlanmış bir videoyu otomatik olarak oynatıyor. Bu durum pil ve veri kaybına neden oluyor. Spotify’dan yapılan açıklamaya bakacak olursak bu özellik en düşük pil ve veri tasarrufu için optimize edildi. Lakin tamamen kapatarak herhangi bir veri ya da pil tüketmesini engelleyebilirsiniz.

iOS üzerinden kapatın

Spotify’a girdikten sonra ayarlara gireceğiz.

Ayarlar sağ üst kısımda yer alıyor.

Çalma ve Canvas seçeneklerini takip edin.

Canvas ekranın alt kısımlarında yer alıyor olabilir. İnceleyip Canvas’ı kapatabilirsiniz.

Android üzerinden kapatın

Spotify uygulamasına girin

Sağ üst kısımdan ayarlara girin.

Canvas burada yer alıyor.

Kapatın.

Bu işlemler son güncellemeyle gelen otomatik video oynatma işlemini kapatıyor. Mobil veri kullananlar mutlaka bu işlemi yapmalı.