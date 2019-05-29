SEO: Siteniz Arama Motorunda Çıkmıyor Mu?

Merhaba, uzun soluklu bir seo yazı serisi yapmaya bu yazıyla en basitten başlıyoruz. Seo ile ilgili bir çok şeyi kendi başınıza yapabilirsiniz. Bu nedenle konuyu oldukça basit bir şeklde aktarmaya çalışacağız. Konu konu ilerleyeceğiz. Elbette başlıkların arasında siz de kendi sorununuzu ya da çözümünüzü bulabilirsiniz. İlk yazımızda Sitenizin arama motorunda yani Google ‘da çıkmamasının sebeplerine ve çözümlerine kısaca değineceğiz. Bu seride yazılacak olanların hepsi Google Tavsiyesi ve çözüm önerileridir. Kişisel bir fikir değildir.

Siteniz diğer web siteleriyle iyi bir bağlantı içinde değilse

Siteniz Google arama motorunda çıkmayabilir. Çünkü bu sorun Google botlarının sitenizi taramasını zorlaştırır. Şöyle ki sizin sitenizden bir link Google tarafındna düzenli olarak taranan başka bir sitede düzgün şekilde yer alıyorsa sizin sitenizde arama motoru için taranır. Orda bağlantıyı gören bot sizin sitenize de gider. Bu nedenle backlink (sonra değineceğiz) önemlidir. Bu nedenle siteniz yeniyse de aynı sorunla karşılaşırsınız.

Ağır sitelerin taranması zordur

Bunun anlamı optimizasyonu iyi olmayan siteler zaten Google’ın gözünde ikinci plandayken birde bot girmekte ve taramakta zorlandığı siteyi arama sonuçları içinde gösteremez. Site optimizasyonu tamamen farklı bir konu. Yalnız sorununuz bu mu anlamak için Google Page Insight sayfasını kullanabilirsiniz. Bu sayfa ayrıca optimizasyon içinde size yardımcı olacaktır.

Google bot bir hata algılayabilir

Sunucu hataları, tasarım hataları veya tamamen Google’ın kendisinden kaynaklı hatalar nedeniyle yine siteniz taranmayıp Google arama sonuçlarında gösterilmeyebilir. Bunun en baştan beri olmasına gerek yok. Yeni bir içerik girdiniz ve üzerinden zaman geçmesine rağmen içeriğiniz Google arama sonuçlarına görünmüyor olabilir. Bu sitenizden kaynaklanan bir hata olabilir. Sunucunuz aktif mi kontrol edin. En iyi ve yüksek performanslı sunucuyu kullanmak önemlidir. Google Bot’u engellemediğinizden emin olun. Robots.txt dosyasınızı düzgün şekilde ayarlayın. Burada Google Bot’un engellenmesi sitenizin taranmamasına sebep olabilir.

İçeriğiniz taramayı engelleyebilir

Bu nasıl mı oluyor? Arama motorunun içeriğinin politikalarına aykırı bir paylaşım ilk etapta arama motorunda görülse de Google bunu farkedince ya da şikayet üzerine bağlantınızı arama motorundan kaldırır. Genelde bu yasa dışı paylaşımlar için başvuru üzerine yapılır.

Bunlar Google arama motorunda sitenizin yer almamasının en temel sebepleri olabilir. Diğer yazılarımızı takip edip çözüm önerileriyle en basit haliyle siz de seonuzu yapabilirsiniz.