Mi Cloud Nedir Nasıl Kullanılır?

Xiaomi şirketinin kendi cihazlarıyla entegre sunduğu bulut depolama hizmeti Mi Cloud adıyla anılır. Diğer bulut depolama hizmetleri gibi çalışır. Kullanıcıya bir miktar ücretsiz depolama alanı sunar ve telefon yedeklemelerinizi burada yapabilirsiniz. Ücretsiz verilen alan biraz az olduğundan herşeyi yedeklemek istemeyebilirsiniz. Bu nedenle sizlere Mi Cloud kullanımından da bahsedeceğiz.

Mi Cloud nedir?

Bu bulut depolama hizmeti Xiaomi cihazlarda entegre çalışsa da kullanmak için illa bir Xiaomi cihaza sahip olmak zorunda değilsiniz. Çünkü Mi Cloud depolama alanı da satıyor. Hem Xiaomi cihaz sahiplerine hem de herkese bulut depolama alanı satılabiliyor.

Mi Cloud ne işe yarar?

Aşağıda listelediğim özellikler Mi Cloud hesabınızda yedeklenebilir;

Ana ekranı yedekleme

Kişileriniz ve telefon numaraları

Mesajlar

Fotoğraflar

Arama geçmişi

Ses kaydedici

Notlar

Wifi ayarlarınız

Takvim ve etkinlikler

Tarayıcı verileri

Cihazı bul

Bu özellikler Mi Cloud telefonunuzda kullanılabilir. Ayrıca diğerleri için internet sitesi üzerinden kullanma imkanı da bulunuyor. i.mi.com adresinden detaylar alınabilir.

Nasıl üye olurum?

Xiaomi sahipleri cihazları üzerinden senkranizasyon kısmına girdiklerinde basit bir şekilde üye olabilir ve ücretsiz alanlarını alabilirler. Xiaomi sahibi değilseniz http://account.xiaomi.com/pass/register adresinden giriş yapmanız gerekiyor.