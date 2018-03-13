Genel olarak bilinen 5 maddeyi infografik olarak size sunmak istedim. İngilizce olduğu için tam çevirmeden anlaşılır bir dilde kısaca anlatmak istiyorum. En iyi logo tasarımını nasıl yaparsınız?

1. Hedef kitlenizi iyi belirleyin.

Bu madde de çalışmanız gereken husus hali hazırda müşteriniz olanlarla birlikte en önemlisi potansiyel müşterilerinizin dikkatini çekebilmek. Demografik ve sosyal tavırlarını dikkate alarak harekete geçin. Mevcut müşterilerinizin bu özellikleri potansiyel müşterilerinizi nasıl kendine çekecek bir logo tasarlayacağınız konusunda size yol gösterebilir.

2. Yazı tipi seçimi

Logoda bir yazı olacaksa yazı tipi iyi seçilmesi. Olunmayan ek yazısı ya da aşırı kalın veya ince yazı tipi tercih etmek pek akıllıca olmayacaktır. Genellikle sade ve harfleri birbirlerinden yeterince uzak ya da yeterince yakın yazı tipleri tercih edilir.

3. Renk seçimi

Logo tamamen şirketin ilgili olduğu alana bağlı olmak zorunda değil. Ama öğrenin ilgisini uyandırmayı. Parlak ve dolgun renkler her zaman dikkat çeker. Ama göze hoş gelmeyebilir. Sönük renkler sofistike yapısıyla tercih edilse de ilgi görmeyebilir.

4. Bilindik görseller

bilindik görsellerden uzak durmak her zaman iyidir. Örneğin görselde de görüldüğü üzere bir uçak firmasının logosunda bir uçak simgesini olması. Birde THY’nin logosuna bakın ki uçağın arka kısmı. Gayet başarılı ve sürpriz bir logo. Bu şekilde karşı taraf için ilgi çeken ama tam tarif vermeyen sürpriz görseller belirleyin. Bakınız Arçelik Logosu. Beyaz eşya şirketiyle ne alaka denir ama senelerdir başarılı şekilde kullanılıyor.

5. Basit seçimler

Arçelikten bahsetmişken basit seçimler maddesi daha da önemli hale geliyor. Arçeliğin siz deyin etiket ben deyim fırça darbesi gibi bir logosu bulunuyor. Onun dışında ısırılmış elma gayet başarılı bir Apple logosu. Microsoft ‘un zaman zaman Windows sürümlerinde değişen renkli pencere logosu. Bunlar en iyi örnekler.

Bu seçimler logo tasarımında sizi başarıya götürecektir.