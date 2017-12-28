iPhone’umu Bul Nasıl kapatılır?

iOS cihazlarda yer alan bir özellik olan iPhone’umu bul özelliği normal kullanımlarda açık oluyor. Ancak cihazımızda yaptığımız bazı işlemlerde, servise gönderme durumlarında bu özelliği kapatmamızı istiyorlar. Bu gibi durumlarda özelliği kapatmamız gerektiğinde doğru bir şekilde iPhone’umu bulu kapatmak için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

iPhone’umu bulu kapatmak için;

Öncelikle ayarlara giriyoruz. En üstte yer alan Apple kimliğine tıklıyoruz.

Apple kimliğinin içinde yer alan iCloud seçeneğine tıklıyoruz.

iCloud kısmında alt taraflarda iPhone’umu bul yazıyor. Onu kapalı konuma getirin.

Son olarak şunu da eklemeliyim. Kapalı konuma getirmek için Apple hesabınızın şifresine ihtiyacınız olacak.