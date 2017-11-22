iPhone’da Uygulama İndirirken Parmak İzi Kilidi Nasıl Konur?

iPhone cihazlarda touch id özelliği varsa bahsdeceğim özellikten faydalanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi iPhone 5 ve sonrası cihazlarda touch id özelliği geldi. Touch id özelliği yer alan bir iPhone’a sahipseniz parmak izin olmadan hiçkimse telefonunuza uygulama yükleyemez.

App Store’a girdiğiniz zaman uygulamayı yükle diyorsunuz. Ardından karşınıza bir uyarı geliyor. Touch id’inizi, yani parolanızı girmenizi söyleyen bu uyarının ardından parmak izinizi okutmazsanız uygulama inmiyor. Peki, bu özelliği aktif etmek için ne yaparsınız?

Önce ayarlar kısmından touch id ve parola kısmına girin.

Ardından karşınıza gelen ekranda “iPhone’un kilidini açma”, “iTunes ve App Store” seçenekleri yer alıyor. iTunes ve App Store seçeneğini aktif ettikten sonra işimiz bitiyor. Bu işlemden sonra uygulama indirmek istediğiniz zaman artık parmak izinizi girmenizi isteyecektir.

Bu özellik sayesinde telefonunuzu kurcalayan ve bilmeden kredi kartınızla uygulama satın alan yaramaz çocuklarınızdan kartınızı koruyabilirsiniz. Aynı zamanda isteğiniz dışında da bir uygulama yükleme işlemi yapılmamış olur.