iPhone ve iPad’de Sayfanın Tam Ekran Görüntüsünü Alma

Telefonunuzdan bir ekran görüntüsü almak istediğiniz zaman sadece ekranın gösterdiği yeri alır. BU size yeterli gelmiyorsa, sayfanın alt kısımlarını da ekran görüntüsüne dahil etmek istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayın. Bu yöntemle, iOS 13 ve OS 13 işletim sistemlerinde tam ekran görüntüsü alabilirsiniz.

iOS tam ekran görüntüsü alma

Ekran görüntüsü almak için Safari kullanın. Başka bir uygulama uygunsa çalışabilir. Uygun değilse çalışmaz. Bilginiz olsun.

Safariyi açtıktan sonra ekran görüntüsü almak istediğiniz yere gelin.

Ekran görüntüsü alın. Face IDsiz iOS 13’lü iPhone / iPad’lerde Güç + Home kombinasyonu, Face ID’li cihazlarda Sesi açma + Güç düğmeleri kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Ekran görüntüsü alındıktan sonra alınan ekran görüntüsünün ön izlemesine tıklayın.

Tam sayfa seçeneğine tıklayın.

Tam ekran görüntüsü alındıktan sonra tamam diyerek bitirin.

Bu Android tarafından ekran görüntüsünü kaydır olarak bilinen özelliğe benziyor. Android (Xiaomi) tarafında da tam ekran görüntüsü almak için ekran görüntüsünü aldıktan sonra “kaydır” diyerek sayfanın alt kısımlarına inebiliyorsunuz. Bu sayede daha uzun bir görseli elde etmiş oluyorsunuz.