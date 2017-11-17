IPhone 8 ve Plus Modeli Ä°Ã§in KÃ¶tÃ¼ Haber

Bu sene Apple iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler oldu. Ã–zellikle Apple’Ä±n duvarlarÄ±nÄ± yÄ±kan yenilikÃ§i bir model piyasaya Ã§Ä±ktÄ±. O model iPhone X olarak biliniyor. Apple’Ä±n 10. YÄ±la Ã¶zel Ã¼rettiÄŸi bu telefon beklenenden daha fazla ilgi gÃ¶rdÃ¼. Ä°phone X’den kisa sÃ¼re Ã¶nce piyasaya Ã§Ä±kan 8 modellerini de elbette satÄ±ÅŸ bakÄ±mÄ±ndan etkiledi. Ä°phone X’i bekleyenler elbette 8 modellerini almadÄ±.

Talep dÃ¼ÅŸÃ¼nce telefonu Ã¼retmenin de bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼retimde yaÅŸanan kÄ±sÄ±tlama gÃ¼ndeme geldi. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda ilk once iPhone 8 Ã¼retiminde %60’a varan bir yavaÅŸlatma gerÃ§ekleÅŸecek. Elbette daha sonra Ã¼retim tamamen duracak. Åžirketin daha sonra plus modelinde de yavaÅŸlatma uygulayacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Ä°phone X iÃ§in ise geÃ§miÅŸte kullandÄ±ÄŸÄ± teknolojiler nedeniyle Ã¼retimde sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Talep Ã§ok olunca sikintilar bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ama satÄ±ÅŸ rakamlarÄ± oldukÃ§a iyi. 8 ve plus modelindeki gerileme X’e olan talep artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iPhone X’in %40 civarÄ±nda Ã¼retim artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamasÄ± bekleniyor. Apple’da bir cihaz alacaklara duyurulur.