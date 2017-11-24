iOS’ta Uygulama Bildirimleri Nasıl Durdurulur?

Her akıllı cihazda bildirimler zaman zaman sorunlar çıkartmıştır. Bu sorunlardan en büyüğü de zamansız anlarda gelen ve sinir bozucu olanlarıdır. Bu nedenden dolayı biz de iOS sisteminizde istemediğiniz uygulamalardan bildirim almamanız için sizlere kısa bir bilgilendirme yapacağız.

iOS’ta uygulama bildirimlerini kapatmak için;

Öncelikle her zaman yaptığımız gibi ayarlara giriş yapıyoruz.

Ayarlarda bildirimler butonunu bulup içeriye giriş yapıyoruz.

Bildirimlerde yüklü olan tüm uygulamaları görebilirsiniz. Bu uygulamalardan hangisinden bildirim almak istemiyorsanız onun içine girin.

Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Bu ekranda en üstte yer alan “bildirimlere izin ver” butonunu kapalı konuma getireceğiz.

Bu butonu kapattığımız zaman uygulamadan bildirim gelmeyecektir. Bildirimleri sadece uygulama giriş yaptığınızda göreceksiniz.

Bu yolu izleyerek istediğiniz uygulamanın bildirimlerini kapatabilir, rahatsız olmaktan kendinizi kurtarabilirsiniz.