İnstagram’da Hikaye Ayarları Nasıl Düzenlenir?

Günden güne kullanıcı sayısı artan İnstagram’a her güncellemede yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Bu yazımızda İnstagram’daki hikaye modunun nasıl özelleştirilip gizlenebileceğini anlatacağım.

Nasıl yapacağınızdan bahsetmeden önce hikaye modu ayarlarıyla ne fayda sağlayabilirsiniz, onu anlatacağım. Hikaye modu ayarlarından hikayelerinizin görünmesini istemediğiniz kişileri belirleyebilirsiniz. Ayrıca mesaj yanıtlarına izin verebilir veya devre dışı bırakabilir, bunun yanında da paylaştığınız fotoğrafların cihazınıza kaydolmasını sağlayabilirsiniz.

Hikaye ayarlarına ulaşmak için;

Önce sağ alt köşede yer alan insan simgesine tıklayıp profilimize erişiyoruz. Profilimize eriştiğimizde sağ üst köşedeki dişli çark işaretine tıklıyoruz.

Çarka tıkladığınız zaman karşınıza seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerden “hikaye ayarlarını” seçiyorsunuz.

Kikaye ayarlarında sizlere yukarıda bahsettiğim ayarlar yer alıyor olacak. Oradan istediğiniz ayarları değiştirebilirsiniz.