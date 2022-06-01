Instagram gizli hesap görme uygulamaları ve siteleri arama motorlarında en çok sorgulanan aramalar arasında yer alıyor.

Bildiğiniz gibi Instagram uygulamasında hesabı gizleme ya da açık tutma özelliği bulunuyor. Bazı kullanıcılar hesaplarını açık kullanırken bazı kullanıcılar ise hesaplarını gizleme isteği duyuyor. Bu kapalı hesapların içeriğini merak ediyorsanız uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için detaylı olarak anlattığımız bir yazı hazırladık.

Not: Gizli bir hesabın içeriklerine ulaşmak için en sağlıklı yol, takip isteği gönderdiğiniz kullanıcının isteğinizi kabul etmesidir. Diğer bütün yöntemler için yasal sorumluluk tamamen size aittir.

Instagram Gizli Hesap Nedir?

Instagram, hesabınızın takipleşmediğiniz kişilere görünüp görünmemesi konusunda tercihi sizlere bırakıyor. Ayarlar kısmından gizli hesap kısmına geçerseniz profilinizi herkesin görmesini engellemiş oluyorsunuz. Böylece profilinizi yalnızca sizin onay verdiğiniz kişiler yani takipçiler listenizde bulunan arkadaşlarınız görebiliyor. Takipleşmediğiniz kişiler ise yalnızca profil resminizi ve biyografinizi görebiliyor.

Instagram kullanmayı seviyorsanız ilginizi çekebilecek bir yazı önerelim: Instagramda OMG Ne Demek? OMG Kısaltması Nedir ? [2022]

Instagram Gizli Hesabı Nasıl Görebilirim?

Merak, gizlilik ve gizemli durumlar söz konusu olduğu zaman neredeyse bütün kullanıcıların ilgisini çekiyor. Instagram gizli hesap görme yöntemlerini öğrenerek kilitli olan hesap ile ilgili içeriklere ulaşmak istiyorlar.

Bu noktada gizli profillere erişim sağlayan bazı uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar genelde tarayıcı üzerinden kullanılıyor. Çünkü Google Play Store ve App Store gibi firmalar bu uygulamaları kişisel güvenliği tehdit edici buluyor.

Cep telefonunuza ya da tabletinize indirebileceğiniz 3. taraf Instagram gizli hesap görme uygulamaları sayesinde gizli hesapların içeriklerine erişebilirsiniz. Bu uygulamaları birazdan ayrıntılarıyla aktaracağız.

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulamaları Güvenli mi?

Instagram yazılım bakımından en güvenilir uygulamalardan biridir. Bu nedenle sistemde farklı yazılımların kullanılması oldukça zordur. Yine de siber güvenlik açısından sorun teşkil etmeyen bazı Instagram gizli hesap görme yöntemleri bulunuyor. Ancak bu yöntemler için uygulamalar bazı isteklerde bulunuyor. Telefonunuza yükleyeceğiniz bu yazılımlar eğer zararlıysa birçok kişisel bilginizi kaybedebilirsiniz. Verdiğiniz zaman sorun yaratabilecek isteklere bakalım:

Kullanıcı ismi

Mail adresi

Hesap şifresi

Durum böyle olunca bu istekler güvenlik açısından tehlike yaratabiliyor. Ana hesabınızı riske atmadan bu tarz uygulamalara fake hesap da denilen farklı bir hesap açarak giriş yapabilirsiniz. Böylelikle ana hesabınızı kaybetmezsiniz.

İnstagram Gizli Hesap Görme Uygulamaları Hangileri?

Instagram uygulamasında gizli hesapları gösterme uygulamalarını inceleyelim.

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulaması: Lili APK

Lili APK sayesinde takip edilen ve profili takip eden profilleri görebiliyorsunuz. Profil fotoğrafını büyütebiliyorsunuz. Instagram gönderilerinden full HD fotoğraflar ve videolar kaydedebiliyorsunuz. Ancak uygulamanın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için aylık olarak ödeme yapmanız gerekiyor. Uygulamayı kullanabilmek için uygulamanız gereken işlemler:

İlk olarak uygulamayı iOS veya Android için indirin.

Ardından kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Görmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını girin.

Son olarak gelen hesabın üstüne tıklayın.

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulaması: Postegro

Instagram gizli hesap görme uygulamalarından en popüler olan Postegro’dur. Sık sık link değiştirse de kolaylıkla bulabilirsiniz. Ücretsiz versiyonu kısıtlı imkanlara sahiptir. Örneğin, günde yalnızca üç hesaba bakabiliyorsunuz. Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Ancak Postegro’nun birkaç şartı var. Bu şartlar takipçi sayınızın belirli bir sayının üzerinde olması ve bakmak istediğiniz hesabın takipçileri arasında Postegro kullanan bir hesabın bulunmasıdır. Bu nedenle sahte hesap ile kullanmanız oldukça zordur.

Postegro kullanmak için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

Öncelikle Postegro uygulamasını iOS ya da Android için indirin.

Sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Arama yerine gizli hesabına erişmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın.

Son olarak gelen hesabın üstüne tıklayın.

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulaması: Bestwhozi

Bestwhozi, gizli hesapları görmenin ve hikayeleri izlemenin yanı sıra sizi takip etmeyen kişileri hemen bulabileceğiniz bir uygulama. Böylece takipçilerinizin ve takiplerinizin tam kontrolünü elinize almış oluyorsunuz. Sizi takip etmeyen ya da takibi bırakan takipçileri listeleyebiliyorsunuz. Ayrıca birisi sizi takip etmeyi bıraktığında bildirim alıyorsunuz.

Bestwhozi kullanmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Instagram hesabınız ile giriş yapın.

Sol üst bölümdeki arama kutusuna kullanıcı adını yazın.

İşlem onayı isteniliyor. Onaylayın.

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulaması: Ghostegro

Ghostegro, kullanımı çok kolay olan güvenli Instagram gizli hesap görme uygulamasıdır. Tüm Instagram hesaplarını görüntüleyebilmek için kullanıcı adlarını yazmanız yeterlidir. Hatta istediğiniz hesabın profil fotoğrafını büyütebiliyorsunuz. Gizli hesapların hikayelerini izleyebiliyorsunuz ve onları kaydedebiliyorsunuz. İzlediğinizden kimsenin haberi olmuyor. Videoları ve fotoğrafları telefonuna indirebiliyorsunuz.

Ghostegro uygulaması yalnızca Google Play Store’da bulunuyor. Ghostegro uygulamasını kullanmak için izlemeniz gereken adımlar: