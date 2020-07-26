Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere 2. monitör incelemem olan AOC 27V2Q modelini tanıtacağım. Aslında peş peşe monitör tanıtmak istemiyordum ama yoğunluktan diğer videoları çekemedim, daha doğrusu montaj yapamadım. Umarım kısa sürede yayınlarım 🙂

Aşağıdaki videodan ürünün incelemesini izleyebilir veya alttan detayları okuyabilirsiniz.

Monitörün Dikkat Çekici Renkleri

Monitörü ilk gördüğümde söylediğim şey şu oldu. Çok kaba değil mi ? Evet şöyle tasarımsal olarak bakınca ilk başta kaba geliyor ya da sıradan gibi ama ekrana görüntü aktardığınızda dur bir dakika diyorsunuz. Renkler o kadar canlı ve netki çok beğendim.

LG, Dell, BenQ, Philips gibi monitörleri uzun süre kullanan birisiyim. Ve saydıklarımın hepsi LCD, LED kategorisindeki ürünlerdi ve Dell hariç belki diğerleri çok fazla bu kadar canlı renk alamamıştım.

Monitörün bu renk cümbüşünden sonra başladım keyifli şekilde incelemeye ve artılarını ve eksilerini tartmaya.

Monitörümüzün Artıları

Bendeki monitör 27″ modeli olup frklı olarak 23.8 ve 21 inçlik modelleri de bulunuyor. Büyük ekran çok iyi oluyor ve en güzeli de çerçevesiz olarak adlandırılan ince çerçeveli model olmasıdır. Bu modellerde yanına farklı monitör aldığınızda ve çerçevesi ince olursa süreklilik elde etmenizi sağlıyor.

Ayrıca çerçevesiz modelleri kullanmak benim için büyük zevk. Yani kullanırken keyif alıyorum.

Diğer artısı ise teknik özellikleri. 1920×1080 çözünürlük. 75 Hz yenileme hızı, 5 ms tepki süresi ve bu özelliklere göre fiyatı ise gayet iyi.

Monitörümüzün Eksileri

Herkesin elbet bir kusuru vardır ve bu monitöründe bazı kusurları var. Tabiki bu kusurlarda aslında kişiye göre değişir. Benim için en önemli kusuru monitörün hareket kabilyetinin çok düşük olması. Yani yukarı aşağı veya sağa sola dönmemesidir. Bu tarz büyük monitörde bu hareketlerin olmasını isterdim. Maalesef hareket sadece öne arkaya doğru çok az var.

Diğer eksi özellik ise önündeki ayaklarını parlak yüzey olması ve çizilmeye müsait olmasıdır.

Genel Anlamda Memnuniyet Nedir ?

Monitörü daha detaylı olarak videoda anlattım. Videoda izlerseniz bence performans olarak çok iyi ama sadece ufak kusur da sayabileceğiniz biraz mekanik kusurlar var. Onun dışında bence monitör gayet iyi. İlerleyen günlerde ufak bir sürpriz inceleme olacak 🙂 O zaman her şeye açıklık getireceğim.

Keyifli okumalar ve izlemeler.