İlginç Bir Telefon Kilit Uygulaması Smart Phone Lock

Smart Phone Lock, ilginç bir şekilde telefonunuzun kilidini belirlemenizi sağlıyor. Saat kaçsa telefon şifreniz o oluyor. Detaylara geçmeden önce uygulamanın bazı telefonlar için gereksiz olduğunu söylemek gerek zira artık parmak izi kullanılıyor ve bu kilit sadece sizi özgü oluyor. Birisi bu şifreyi zaten biliyor sizin parmağınız ama asla telefonunuzu açamıyor. Eski telefonlar için ise oldukça kullanışlı bir telefon kilitleme yöntemi olduğunu söylemek gerek.

Smart Phone Lock / Time Pin

Uygulama her dakika telefonunuzun pinini değiştiriyor. Çünkü telefonunuzun pini onu açmaya çalıştığınız saat oluyor. Örneğin saat 08:51’de telefonunuzu açmaya çalışırsanız pininiz 0851 oluyor. Ama bu oldukça güvensiz bir yöntem öyle değil mi? Çünkü böyle bir uygulama kullandığınızı bilen biri hemen telefonunuzu açabilir.

Üst düzey güvenlik

Bazı uygulamaların aksine Smart Phone Lock uygulaması pininize bir değişken eklemenizi sağlıyor. Örneğin -10 şeklinde eklediğiniz zaman pininiz her zaman saatten 10 dakika geri şeklinde ayarlanıyor ve bunu sadece siz bilebilirsiniz. Örneğin şifreniz az önceki durumda 0842 şeklinde belirleniyor.

Oldukça ilginç olan bu uygulamayı indirmek isterseniz https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miragestack.smart.phone.lock