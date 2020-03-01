Google Play Store’u Koyu Modda Kullanma Ve Otomatik Değiştirme

Bir çok Android uygulaması gibi Google Play Store’da koyu mod desteğini aldı. Şu an için herkese verilmeyen bu güncelleme bazı telefonlarda ve Android 10 ile genel olarak kullanılabiliyor. Yani şanslı telefon sahibiyseniz ya da Android 10 güncellemesini aldıysanız ki bunun için yine yeni bir telefon modeline sahip olmalısınız o zaman Google Play Store’da koyu modu aktif edebilirsiniz. Gelin nasıl olacağına bir bakalım.

Google Play Store Koyu Mod Nasıl Aktif Edilir?

Gerekli kriterleri sağladığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki adımları takip edin. Kriterlere uyup uymadığınızı bilmiyorsanız yine adımları takip ederek anlayabilirsiniz. Eğer koyu modu değiştirebiliyorsanız kriterleri zaten sağlıyorsunuz demektir.

Google Play Store’a giriş yapın. Sol üst kısımdaki menüyü açın. Ayarlar kısmına gelin. Tema kısmına girin. Burada karşınıza 3 seçenek çıkıyor. Aydınlık klasik görünüm manasına geliyor. Karanlık koyu tema anlamında. Sistem varsayılanı ise sistem olarak hangisini kullanıyorsanız Google Play Store o teması otomatik olarak seçecek manasına geliyor.

Aydınlık ve karanlık temayı anladınız fakat sistem varsayılanını açıklamak gerekiyor. Bildiğiniz gibi Android 10 işletim sistemi genel olarak koyu modu kullanıma sundu. Yani telefonun her yerini karartabilirsiniz. Lakin bunu desteklemeyen uygulamalar kararmıyor. Uygulama destekliyorsa tıpkı Google Play gibi işletim sisteminde ne seçerseniz o aktif oluyor.