Google Drive Üzerinden Dosya Nasıl Paylaşılır?

Google Drive bir bulut depolama hizmeti olmakla birlikte amaç kişisel kullanımlarda yedekleme yapmak olsa da bir çok kişi biraz alan satın alıp dosya paylaşmak için de kullanabiliyor. Oldukça basit bir yöntemle istediğiniz kişiyle dosyayı paylaşabilirsiniz dilerseniz genel olarak dosyayı indirmeye açık hale getirebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz.

İlk önce Google Drive’a girin.

Paylaşılacak dosyayı bulun.

Biz bir tablo üzerinden gideceğiz. Bu Google Drive üzerinden açılamayacak bir dosya ise içine giremeyebilirsiniz.

Excel tablosunu açın.

Sağ üst köşede paylaş butonunun kilitli olduğunu göreceksiniz.

Bunun anlamı sadece sizin gördüğünüzdür.

Bu butona tıklayın.

Butona tıkladıktan sonra paylaşımı nasıl yapacağınızı seçebilirsiniz.

Paylaşılabilir bağlantıyı al seçeneği herkesin indirmesine ya da görüntülemesine dosyayı açacaktır.

Bu bağlantıyı yayıp indirilmesini sağlayabilirsiniz.

Ya da gelişmiş kısmına tıklayın. Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere sağ alt kısımda.