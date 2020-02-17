Google Arama Dili Nasıl Değiştirilir?

Google, Chrome nereden indirdiyseniz arama dilini ona göre ayarlar. Ya da başka bir tarayıcı kullansanız bile nereden erişim sağlıyorsanız diliniz ona göre otomatik olarak ayarlanır. Örneğin İnternete Ankara’dan bağlandığınızı gören Google arama motorundaki dili otomatik olarak Tükçe olarak ayarlar. Bu durumda arama sonuçları Tükçe olarak listelenir. Elbette bütün kaynaklar Türkçe sitelerdir. Bu edindiğiniz bilgiyi kısıtlayabilir. Bu durumda daha fazla kaynağın olduğu İngilizce dilini seçebilirsiniz.

Google arama dilini değiştirme

Google’ın arama sonuçlarını genelde İngilizce kaynaklardan oluşturmasını istiyorsanız aşağıdaki gibi bir ayar yapmanız gerekiyor.

Google.com adresini açın

Sağ alt kısımda bulunan ayarlar bağlantısına tıklayın.

Arama ayarları kısmına geçin.

Daha sonra sol üstten diller kısmına geçiş yapın.

Burada da dilinizi belirleyin.

Kaydet butonuna tıklayın.

Bu işlemden sonra arama sonuçlarını İngilizce olarak listeleyecektir. Daha sonra aynı işlemle tekrar Tükçeye geçiş yapabilir ya da istediğiniz herhangi bir dili ayarlayabilirsiniz.