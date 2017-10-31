Facebook’ta Tarihte Bugün Uygulamasının Bildirimleri Nasıl Değişir?

Öncelikle tarihte bugün uygulamasının ne olduğu konusunda sizlere kısaca bilgi verelim. Tarihte bugün uygulaması Facebook’ta bir yıl önceden başlayarak kayıt yaptığınız gğne kadar olan anılarınızı paylaşan bir sistemdir. Öncelikle sizinle paylaştığını belirtelim. Siz isterseniz arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Diyelim ki geçen sene bugün veya 4 yıl önce bugün bir görsel paylaştınız. Facebook size bunu başta gösteriyor. 4 sene önce bugün bildirimiyle size hatırlatıyor. İsterseniz onu arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. İşte biz bu yazımızda size gönderilen tarihte bugün bildirimlerinin ayarlarını nasıl değiştireceğinizi anlatacağız.

Tarihte bugün bildirimlerini değiştirmek için;

Öncelikle hesap ayarlarına giriş yapın.

Ardından aşağı kısımlarda “tarihte bugün” butonunu göreceksiniz. Ona dokunun.

Tarihte bugün butonuna dokunduğunuz zaman içerisinde 3 adet bildirim seçeneğin göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi kapalı seçeneğidir. Eğer bildirim almak istemiyorsanız, yani 4 sene evvel bugün hangi gönderiyi paylaştığınızı görmek istemiyorsanız kapalı seçeneğini seçebilirsiniz.

Diğer iki seçenek ise gönderiyi nerelerde görmek istediğinizi ayarlamak için size sunulmuştur. Tüm anılar seçeneğini seçerseniz anılarınızın olduğu tüm günlerde bildirim alırsınz.

Eğer başlıca anıları seçerseniz arkadaşlarınızla paylaştığınız başlıca anılarınızı görürsünüz.

Tarihte bugün uygulamasının bildirim ayarlarını bu şekilde değiştirebilirsiniz.