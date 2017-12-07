Facebook’ta GruplarÄ±n Haberleri NasÄ±l En BaÅŸta GÃ¶rÃ¼nÃ¼r?

Facebook’ta mutlaka ilgiyle takip ettiÄŸiniz gruplar vardÄ±r. Bu gruplarÄ±n haberlerini en baÅŸta gÃ¶rmek istersiniz. Haberleri baÅŸta gÃ¶rmek iÃ§in birkaÃ§ kÃ¼Ã§Ã¼k ayar deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmanÄ±z yeterli olacaktÄ±r. Bu yazÄ±mÄ±zda o ayar deÄŸiÅŸikliÄŸine deÄŸineceÄŸiz.

Grup paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± en baÅŸta gÃ¶rmek iÃ§in;

Ã–ncelikle aboneliklerinize giriÅŸ yapÄ±n.

Abonelikleriniz baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda telefon simgelerini gÃ¶receksiniz. O simgelerden en saÄŸda olanÄ±nÄ± seÃ§eceksiniz.

En baÅŸta gÃ¶r seÃ§eneÄŸini seÃ§tiÄŸiniz zaman artÄ±k o grup bir paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu zaman gÃ¶nderileri yÄ±ldÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sizi bekliyor olacak.

Bu ÅŸekilde grup haberlerini en baÅŸa alabilir, anÄ±nda haberdar olmanÄ±z gereken durumlarda maÄŸdur hale dÃ¼ÅŸmezsiniz.