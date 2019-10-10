Facebook ve Twitter Uygulamalarınızı Telefonuzdan Silebilirsiniz.

Telefonuzun pil kullanımını kontrol edin. En çok pil kullananların Facebook ve Twitter olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi size sürekli bildirim göndermek için hazır halde bekliyor olmaları. Siz kullanmasanız bile arka planda çalışıyorlar. Peki pilden tasarruf etmek için bu uygulamaları kaldırıp bu sitelere Chrome’dan erişmek ister misiniz?

Chrome bildirimleri açma

Facebook ve Twitter sitelerinin mobil versiyonları, uygulamalar kadar kaliteli olmasa da işinizi görecek düzeyde iyi. Peki bildirimler ne olacak? Chrome üzerinden belirli bir site için bildirimleri açmak oldukça basit.

Siteye ilk girdiğiniz zaman Facebook’un size bildirim gönderme isteğini gösterdiği zaman kabul edebilirsiniz. Bu kısmı atladıysanız Chrome – Ayarlar – Bildirimler kısmında m.facebook.com’u bulun tıklayın ve bildirim kısmından açın.

Twitter üzerinden de işlemler aynıdır. Twitter’a ilk girdiğiniz zaman bildirim göndermek için sizden onay isteyecektir. Yine bu kısmı kaçırdaysanız ya da daha önceden iptal ettiyseniz Chrome’un ayarlar kısmından bildirimleri açabilirsiniz.