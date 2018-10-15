Facebook Unsend Message Nedir?

Geçtiğimiz aylarda bir kullanıcı daha önce Zuckerberg ile yaptığı bir konuşmanın artık Facebook hesabında olmadığını iddia etti. Mesajlar silinmişti. Bu durum, bazı yönetici ve Zuckerberg için başkalarıyla olan mesajlarını sildikleri durumunu ortaya çıkardı. Kullanıcılar böyle birşeyin yapılabilmesini protesto etti. Sorun şu ki Facebook messengerda böyle bir özellik yok ama sunucuya erişimi olanlar elbette mesajları sunucudan silebiliyor. Tepkiler üzerine bunu herkesin yapabilmesi için bir özellik geliyor. Unsend Message

Aslında bu özellik hali hazırda Whatsapp’ta kullanılmaya başlandı. Bildiğiniz gibi bir mesajı hem kendinizden hem de karşı taraftan silmeniz mümkün. Aynı özellik şimdi Facebook messengera geliyor. Mesaj hiç gönderilmemiş gibi oluyor. Elbette bunun da bir zaman sınırı var.

Bazı kullanıcılar uygulamada bu özelliği keşfetti. Sizin messenger uygulamanızda olmayabilir. Zira belli kullanıcılar bu özelliği şimdilik test ediyor. Yakın zaman içinde Unsend Message özelliği herkesin kullanımına sunulacak.