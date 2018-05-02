Facebook Pixel Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Bir çok site sahibi ya da internet üzerinden alışveriş imkanı sunan internet siteleri Facebook üzerinden de reklam verir. Facebook reklamları geri dönüşü yüksek reklamlardır. Bunun en önemli sahibi Facebook kullanıcı sayısının oldukça yüksek olmasıdır. Facebook’a reklam veriyorsanız Facebook Pixel hakkında bilgi sahibi olmanız gerektiğini düşündük ve size basit bir yazı hazırladık. Kısaca Facebook Pixel nedir ne işe yarar bahsedelim.

Facebook Pixel, tıpkı Google’ın analitik servisi gibi sitenizden veri toplayan, ziyaretçi haraketlerini sizlere rapor halinde sunan bir koddur. Her türlü web sitesi alt yapısında çalışabilir. Elbette reklamlardan gelen ziyaretçilere odaklanmıştır. Sonuç olarak sizlere Facebook reklamlarından gelen ziyaretçilerin ne yaptıklarını bildirir.

Facebook Pixel ne işe yarar?

Facebook Pixel ziyaretçilerinizin geri dönüşümünü sizlere rapor olarak sunar. Bu sayede siz bir sonraki reklam planlamanızda daha doğru seçimler yapıp, daha doğru plan ile daha doğru müşterilere düşük maliyetle erişebilirsiniz. Maliyet düşer ama hedefler doğru seçileceği için geri dönüş artar. Kısaca Facebook Pixel, Facebook reklamlarınızı daha iyi hale getirme konusunda sizlere yardımcı olur. Örneğin tıklayan insanların geri dönüşü yüksek olsun istiyorsanız Facebook Pixel verilerini iyice anlamalı ve ona göre reklam düzenlemelisiniz.

Basit bir örnek daha verelim. Facebook Pixel ile gelen istatistik bilgilerini kullanarak, sitenize girip satın alma yapmış müşteri kitlenizi belirleyebilir ve sadece bu kitleye özgü reklam hazırlayıp ürünlerinizi bir kez daha pazarlayabilirsiniz.

Facebook Pixel sayesinde hedef kitlenizi tam anlamıyla tanırsınız. Sizinle kim ilgileniyor, ürünleri kim kaç tane almış, hangi saatte ürün satışları artmış, hedef kitleniz saat kaçta Facebook’a giriyor ve buradan gelen insanlar sitenizde ne yapıyor? Bu soruların hepsine cevap bulabilirsiniz.

Facebook Pixel kodu nasıl eklenir?

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/manage/campaigns?act=28440468 adresinden reklam yöneticisine giriş yapın. Bir Pixel oluştur satırına tıklayıp yönergeleri takip edin. Bu aşamadan sonra size verilen kosu sitenizin header kısmına ekleyin ki her sayfaya ayrı ayrı eklemek zorunda kalmayın.