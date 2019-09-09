Facebook Messenger’da Mesaj Yanıtlama Nasıl Yapılır?

Daha önce belki diğer sosyal medya mesajlaşma uygulamalarında kullandığınız bir özelliğin Facebook’un sohbet uygulaması Messenger’da da olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazıda Facebook’un mesajlaşma uygulaması olan Messenger’da belirli bir mesaja cevap vermeyi göstereceğiz. Bu şekilde daha etkili bir şekilde mesajlaşabilirsiniz. İlk olarak bu özelliği nerelerde kullanabileceğinizden sonra da nasıl kullanacağınızdan bahsedelim.

Facebook Messenger belirli bir mesaja cevap verme

Özellikle grup sohbetlerinde, birden fazla kişinin bulunduğu sohbetlerde ya da çok hızlı mesaj atan ve soru soran arkadaşınızın sorularına tek tek yanıt vermek ve de benzer amaçlar için aşağıdaki yöntemle etkili bir şekilde cevap verebilirsiniz.

Facebook Messenger uygulamasını açınız. Sohbete girin. Sohbet içinde cevap vermek istediğiniz mesaja basılı tutun. Emoji listesi çıkacaktır. Bu listenin en sağında yer alan geri ok işaretine tıklayın ve cevabınızı yazın.

Bu okun anlamı “yanıtla”dır. Bu şekilde istediğiniz mesaja yanıt vermeniz mümkün. Başka Messenger ipuçlarıyla yazı serimize devam edeceğiz.