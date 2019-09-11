Facebook Messenger’da Anket Nasıl Oluşturulur?

Instagram gibi bir kaç sosyla medya sistemlerinde anket oluşturma sistemi var. Benzerinin Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’da da olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazıda sizlere Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’da nasıl anket oluşturursunuz konusunda bilgi vereceğiz.

Grup sohbetlerinde anket

Grup sohbetlerini bilirsiniz. Birden fazla kişiyi ekleyebilirsiniz. Zaten her mesajlaşma uygulamasında olan birşey. Herkes aynı yerden konuşma imkanına sahip. Burada kullanabileceğiniz ekstra bir özellik var. Özellikle kalabalık gruplarda anket oluşturmak bazı konularda çok işinize yarayabilir. Örneğin arkadaşlarınızın ve diğer üyelerin bir konu hakkında görüşünü merak ediyor olabilirsiniz ya da çok büyük gruplar için değişiklik kararı almadan önce gruba anketle görüş belirtmesini isteyebilirsiniz. Oldukça kullanışlı değil mi? Peki şimdi nasıl yapacağımıza gelelim.

Anket nasıl oluşturulur?

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’ı açın

Grup sohetinin birine girin.

Ekranın sol alt kısmında yer alan dört nokta işaretine tıklayın.

Anketler seçeneğini seçin.

Bu kısımda soru ve dilediğiniz kadar seçenek belirlemeniz mümkün. Daha sonra bunu yayınlayıp insanların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.